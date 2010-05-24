عملیات احداث 8700 واحد مسکن مهر در کرمانشاه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی صبح دوشنبه در خصوص اقدامات انجام گرفته در بخش مسکن مهر در کرمانشاه، در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب که عملیات اجرایی ساخت کل پروژه های استان در شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت آغاز شده است، عنوان داشت: طبق برنامه زمان بندی تا پایان سال 1389 اجرای اسکلت 28 هزار و 234 واحد مسکن مهر در استان کرمانشاه به اتمام خواهد رسید و ما برای تحقق این موضوع تمامی عزم خود را جزم کرده و از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.

وی افزود: هم اکنون پنج هزار و 819 واحد مسکن مهرشامل پروژه های دو هزار و 200 واحدی مهر تلاش کرمانشاه،هزار و400 واحدی مهر آزاد اسلام آبادغرب، 289 واحدی شهرک مهر نور طلاب اسلام آبادغرب، 630 واحدی مهر آزاد سرپل ذهاب، هزار واحدی مهرآزاد کنگاور و 300 واحدی مهر آزاد هر سین مراحل آماده سازی آنها در حد بر و کف به پایان رسیده و پیمانکار ساخت آنها نیز تعیین شده و در حال تجهیز کارگاه هستند وعملیات ساخت این پروژه ها در آینده ایی نه چندان دور آغاز خواهد شد.

رئیس ستاد مسکن استان با تأکید بر این مطلب که کلیه دست اندکاران مسکن مهر باید تمام توان و تلاش خود را در جهت اتمام به موقع و سریع پروژه ها بکار گیرند، گفت: شتاب این طرح ها باید به گونه ایی باشد که رضایت مردم و متقاضیان مسکن مهر را در پیش داشته باشد.

هاشمی هر گونه کوتاهی در بحث مسکن مهر را جفا در حق مردم دانست و عنوان کرد: یکی از برنامه های اصلی و اولویت دار دولت دهم توجه ویژه و اساسی به طرح های مسکن مهر است که باید این مهم توسط مدیران مربوطه مدیریت و برنامه ریزی شود.

وی همچنین استفاده از فناوری های نوین را در ساخت و ساز های مسکن مهر بسیار حائز اهمیت دانست و افزود: باید استفاده از فناوری های نوین در ساخت و ساز مسکن به منظور استفاده بهینه از انرژی در مصالح ساختمانی و هم در جهت تسریع در اتمام پروژه ها مورد توجه قرار گیرد.

استاندار کرمانشاه همچنین با دعوت از انبوه سازان، سازندگان حرفه ای ساخت وساز و خیرین مسکن ساز خاطرنشان کرد: باید همه با هم چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی در کنار هم با ایجاد همدلی و هماهنگی در جهت سرعت بخشیدن و خانه دار نمودن جوانان و افراد جامعه تلاش کنیم.