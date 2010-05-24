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۳ خرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۵۳

صفار هرندی:

وزارت بازرگانی از عرضه لباس متناسب با شؤونات اسلامی غفلت کرد

وزارت بازرگانی از عرضه لباس متناسب با شؤونات اسلامی غفلت کرد

ایلام - خبرگزاری مهر: وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: وزارت بازرگانی در عرضه لباس متناسب با شؤونات اسلامی غفلت کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، صفار هرندی صبح دوشنبه در همایش عفاف و حجاب گفت: همه دستگاه های اجرایی کشور در قبال مسئله حجاب دارای وظیفه هستند که یکی از این دستگاه ها وزارت بازرگانی است.

وی عنوان کرد: وزارت بازرگانی مسئول عرضه لباس متناسب با شئونات اسلامی و جامعه دینی است که متاسفانه این مهم در کشور مورد غفلت واقع شده است و وزارت بازرگانی باید به وظیفه اش در این خصوص عمل کند.

حجاب پس از فراگیری در خانواده با قواعد اجتماعی در جامعه نهادینه شود

صفار هرندی خاطرنشان کرد: صیانت از خانواده باید از خانه شروع شود و خانواده ها در زمان شکل گیری شخصیت فرزندان خود مسئله حجاب را برای آنها نهادینه کنند.

صفار هرندی اظهار داشت: مسئله حجاب را باید اول از درون خانواده شروع کرد و بعد در جامعه با استفاده از قواعد اجتماعی نهادینه کرد.

حجاب مختص زنان نیست

وی با اشاره به اینکه بحث عفاف بالاتر از حجاب است، بیان داشت: عفاف شامل درون و برون افراد می شود.

صفارهرندی عنوان کرد: اکثر زنان با شخصیت به خصوص در ایران، در طول زمان و تاریخ با حجاب بوده اند اما نباید فراموش کرد که مسئله حجاب فقط زنان نیست بلکه برای مردان نیز هست.

وی بیان داشت: یکی از مهمترین مسائل حجاب بحث لباس است که متاسفانه در این بخش کشور ما دچار مشکل است و اگر هر ارگانی به وظیفه خود در این خصوص عمل کند مسائل این بخش، به نحو مطلوب حل می شود.

کد مطلب 1088561

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