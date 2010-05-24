  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۳ خرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۱۶

دستگیری سه سرگروه شرکتهای هرمی در ارومیه

دستگیری سه سرگروه شرکتهای هرمی در ارومیه

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس اداره اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی گفت: سه نفر از سرشاخه‌ های اصلی شرکت هرمی در ارومیه دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سرهنگ جدیدی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران نسبت به شگردهای جدید جذب اعضا توسط شرکت های هرمی هشدار داد و افزود: این افراد با ادعای شرکت در مزایده های سودآور و تقسیم سود حاصله بین اعضا مبالغ هنگفتی از مردم دریافت می کردند.

وی خاطرنشان کرد: این شرکت فعالیت خود را از سال 88 و با عضوگیری در تهران آغاز کرده و در سال 89 پس از انتقال دفاتر خود به استان آذربایجان غربی فعالیت خود را در این استان ادامه می داد.

جدیدی افزود: تاکنون سه نفر از سرگروه های اصلی این شرکت شناسایی و دستگیر شده اند و اقدامات پلیس برای شناسایی دستگیری سایر اعضای این شرکت ادامه دارد.

این مسئول در ادامه از کشف چای قاچاق در میاندوآب خبر داد و گفت: 39 کارتن 12 کیلوگرمی چای خارجی که در اتوبوس مسافربری جاسازی شده بود، کشف و راننده اتوبوس به همراه دو نفر قاچاقچی دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مقر انتظامی منتقل شدند.

رئیس اداره اطلاع‌ رسانی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی همچنین از انهدام شبکه هروئین آبکی در ارومیه خبر داد و اظهار داشت: این باند به صورت شبکه ‌ای در یکی از روستاهای اطراف شهرستان ارومیه اقدام به تولید و پخت هروئین آبکی می‌کرده‌ است.

جدیدی ادامه داد: طی اقداماتی اعضای اصلی این باند و محل دپوی مواد مخدر شناسایی و در یک عملیات، پنج نفر از اعضا باند دستگیر و از محل فعالیت آنها نیز 26 کیلو و 234 گرم هروئین کشف شد.

وی در ادامه از دستگیری سه باند شرارت در خوی خبر داد و اظهار داشت: ماموران طی سه عملیات ضربتی 14 نفر از اعضا این سه باند را دستگیر و در بازرسی از محل سکونت آنها تعداد دو قبضه سلاح جنگی کلاش، کلت و چند قبضه قمه کشف کردند.

این مسئول خاطرنشان کرد: این افراد به عناوین مختلف سبب رعب و وحشت بین مردم می‌شدند.

کد مطلب 1088566

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها