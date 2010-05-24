میرکانی درباره این مستند به خبرنگار مهر گفت: "یک پنجره برایم کافی است" درباره چند جاسوس انگلیسی و آمریکایی است که زمان حکومت رضا خان پهلوی به تهران می‌آیند. تصویربرداری این مستند 50 دقیقه‌ای یک ماه دیگر شروع می‌شود و پایان تابستان آماده نمایش می‌شود.

وی ادامه داد: متن این مستند بر اساس تحقیق از منابع مختلف نوشته شده و سعی کرده‌ایم ماجرا را از زوایای مختلف بررسی کنیم، تصویربرداری در مناطق قدیمی تهران انجام می‌شود.

"یک پنجره برایم کافی است" را ملک اسماعیلی کارگردانی می‌کند و به زودی سایر عوامل مشخص می‌شود. محمد میرکانی مستندهای "یک شناسایی ناتمام"، "قله سرد" و "سرخ و سفید" را کارگردانی کرده است.