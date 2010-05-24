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۳ خرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۳۹

درباره جاسوسهای انگلیسی/

"یک پنجره برایم کافی است" برای شبکه چهار ساخته می‌شود

"یک پنجره برایم کافی است" برای شبکه چهار ساخته می‌شود

فیلم مستند "یک پنجره برایم کافی است" به تهیه‌کنندگی محمد میرکانی برای پخش از شبکه چهار تولید می‌شود.

میرکانی درباره این مستند به خبرنگار مهر گفت: "یک پنجره برایم کافی است" درباره چند جاسوس انگلیسی و آمریکایی است که زمان حکومت رضا خان پهلوی به تهران می‌آیند. تصویربرداری این مستند 50 دقیقه‌ای یک ماه دیگر شروع می‌شود و پایان تابستان آماده نمایش می‌شود.

وی ادامه داد: متن این مستند بر اساس تحقیق از منابع مختلف نوشته شده و سعی کرده‌ایم ماجرا را از زوایای مختلف بررسی کنیم، تصویربرداری در مناطق قدیمی تهران انجام می‌شود.

"یک پنجره برایم کافی است" را ملک اسماعیلی کارگردانی می‌کند و به زودی سایر عوامل مشخص می‌شود. محمد میرکانی مستندهای "یک شناسایی ناتمام"، "قله سرد" و "سرخ و سفید" را کارگردانی کرده است.

کد مطلب 1088575

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