واحد پیوند اعضا و کمیته مرگ مغزی راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر کمیته مرگ مغزی دانشگاه علوم پزشکی ایران با اعلام این خبر گفت: به منظور پیگیری و شناسایی موارد اهداء کننده بالقوه جهت استفاده از اعضاء و نسوج پیوندی برای نجات جان بیماران در انتظار پیوند، واحد فراهم آوری اعضا و کمیته مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی ایران تشکیل شد.

دکتر رضا نیک فرجام با بیان اینکه واحد فراهم آوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی ایران در بیمارستان قلب شهید رجایی مستقر است، افزود: باید ساکنان و مدیران مراکز درمانی مناطق تحت پوشش دانشگاه، مناطق شهرداری (2،5،6،9،18،21،22) از وجود واحد فراهم آوری اعضاء و نسوج پیوندی مطلع باشند تا اقدامات مربوط به انتقال فرد دچار مرگ مغزی و مراحل جداسازی و پیوند با موفقیت انجام شود.

وی به توانیهای این مرکز با تامین نیروی انسانی 24 ساعته و راه اندازی ICU مخصوص این بیماران و تامین نیروی پزشک عمومی و پرستار از سوی بیمارستانهای فیروزگر و حضرت رسول اکرم (ص) اشاره کرد و افزود: در تمامی واحدهای تحت پوشش دانشگاه رابط پیوند خواهیم داشت که اطلاعات و اخبار را در اختیار کمیته مرگ مغزی قرار می دهند.

نیک فرجام، تصمیم خانواده ها و ارتباط آنها با رابط پیوند در مراکز را امری مهم تلقی کرد و یادآور شد: بعد از تایید مرگ مغزی، رابط پیوند باید از طریق هماهنگی با خانواده متوفی رضایت آنها را جلب تا دیگر اقدامات قانونی بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت صورت گیرد.

علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با مرکز اهدای عضو ایران واحد فراهم آوری اعضاء در بیمارستان قلب شهید رجائی تهران با تلفن 22663109 تماس حاصل نمایند.