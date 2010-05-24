وزیر دفاع به قزاقستان می رود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی قرار است اواسط هفته آینده در جریان سفری به قزاقستان با همتای خود دیدار و گفتگو کند.

این سفر رسمی در راستای توسعه مناسبات دفاعی بین دو کشور انجام خواهد شد.