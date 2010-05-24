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۳ خرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۱۹

اختصاصی مهر/

وزیر دفاع به قزاقستان می رود

وزیر دفاع به قزاقستان می رود

سردار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هفته آینده عازم قزاقستان خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی قرار است اواسط هفته آینده در جریان سفری به قزاقستان با همتای خود دیدار و گفتگو کند.

این سفر رسمی در راستای توسعه مناسبات دفاعی بین دو کشور انجام خواهد شد.

کد مطلب 1088597

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