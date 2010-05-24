اداره بانکها به صورت تعاونی/ کنترل فعالیتهای ربوی به مهار تورم منجر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی امروز دوشنبه در گردهمایی شرکتهای تعاونی اعتبار آزاد، یک سوم از مفاد مربوط به اصل 44 قانون اساسی را مربوط به بخش تعاون دانست و با بیان اینکه بانکهای کشور می توانند به صورت تعاونی اداره شوند، گفت: تعاونی شدن بانکها با اصل بانکداری اسلامی تناقضی ندارد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تعاونیها به رفاه اعضای خود فکر می کنند، اظهار داشت: در دو سال گذشته سرمایه بانکها را از 5 هزار میلیارد ریال به 2 هزار میلیارد ریال کاهش دادیم که این اقدام در رابطه با حمایت از تعاونی هایی بوده که در بخشهای اعتباری و پولی کار می کردند.

وی با بیان اینکه بعد از دو سال کاهش سرمایه اولیه بانکها در راستای حمایت از موسسات تعاونی اعتبار دیگر امکان ادامه شرایط وجود ندارد، گفت: بانک مرکزی اختیار اداره سرمایه های تعاونی ها را به دست افرادی که آنها را در مسیرهای درست هزینه نکنند، نخواهد داد.

بهمنی با اعلام اینکه بانک مرکزی تمایل دارد تعاونی ها به قوانین بپیوندد، گفت: از یک و نیم سال گذشته تاکنون که نرخ تورم کاهش یافته است، می توان یکی از دلایل اصلی آن را کنترل فعالیتهای ربوی دانست. ما برنامه داریم ربا برای همیشه جمع شود و پولها کنترل شده و نظارت شده پرداخت شوند.

رئیس کل بانک مرکزی با اظهار این مطلب که قرار نیست پول به جای تولید، عرضه کالا و ایجاد اشتغال در بخشهای دیگری هزینه شود، افزود: در بانکداری اسلامی کنترل و نظارت بر تسهیلات اعمال می شود.

وی یک بار دیگر از بانک ای خصوصی و دولتی خواست تا بر اساس بسته سیاستی عمل کنند و در دریافت سود تسهیلات از قوانین خارج نشوند. حال اگر تعاونی ها می خواهند از فعالیت قرض الحسنه خارج شوند و از پرداخت تسهیلات سود دریافت کنند، باید موسسه مالی و اعتباری و یا بانک تشکیل دهند.

بهمنی کاهش سرمایه اولیه بانکها را برای حمایت از تعاونی ها دانست و با بیان اینکه با وزارت تعاون در این خصوص ارتباطات خوبی دارند، گفت: از یک و نیم سال گذشته تاکنون که بحث ساماندهی موسسات و تعاونیهای اعتباری مطرح شد، مسئله تک رقمی شدن نرخ تورم به دلیل نظارت بیشتر بر فعالیتهای موسسات نیز مد نظر بود.

رئیس کل بانک مرکزی یکی از دلایل عدم موفقیت کشور در تک رقمی شدن نرخ تورم را اجرای نادرست بانکداری اسلامی دانست و بیان داشت: هم اکنون 80 درصد موفقیت کشور در مهار تورم ساماندهی موسسات پولی، مالی و ارزی است به نحوی که هم اکنون از رتبه 186 به رتبه 23 در کاهش نرخ تورم دست یافته ایم.