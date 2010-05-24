"راهنمای فلسفه هگل و فلسفه قرن 19" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به بررسی آرا و اندیشههای هگل فیلسوف آلمانی میپردازد و اندیشه او را در بستر گستردهتر فلسفی و تاریخی مورد بررسی قرار میدهد.
در این راهنما تمام ابعاد و وجوه فلسفه هگل اعم از منطق، معرفتشناسی، فلسفه ذهن، فلسفه سیاسی و اجتماعی، فلسفه طبیعت و زیباشناسی مورد بررسی قرار میگیرد.
این کتاب توسط گروهی از فلاسفه و کارشناسان فلسفه هگل به نگارش درآمده است. این کتاب با مقاله "تری پینکارد" که درباره زندگی هگل است آغاز میشود.
این کتاب به بررسی مفاهیمی در اندیشه هگل میپردازد که کمتر مورد توجه اندیشمندان و فلاسفه قرار گرفته است. برای نمونه هرمنوتیک و رابطه آن با شهود در آرا و اندیشههای هگل بررسی شده که پیش از این مورد غفلت قرار گرفته بود.
این کتاب آثاری که درباره هگل و فلسفه او در 15 سال اخیر به زبان انگلیسی نوشته شده را مد نظر داشته است.
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