به گزارش خبرگزاری مهر، محمود دودانگه گفت: در فضای جدید اقتصاد جهانی، تحریم ها کارآیی خود را از دست داده اند، بنابراین بکارگیری تجربیات دولت و هوشمندی تجار ایرانی، می تواند سطح تعاملات با سایر کشورهای دنیا را ارتقا بخشد.

رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت بازرگانی افزود: در همین رابطه، حضور مقتدرانه ایران در نمایشگاه اکسپو شانگهای، زمینه ای برای تعامل با سایر کشورها را فراهم می آورد. در این راستا باید با حضور فعال در این نمایشگاه، ضمن ارائه توانمندی ها و ظرفیتهای خود، از فن آوری سایر کشورها نیز حداکثر بهره برداری بهینه را صورت داد.

وی تصریح کرد: نمایشگاه های اکسپو طی سال های اخیر تغییر جهت داده و عرصه ای برای به نمایش گذاشتن پیشرفتها و فناوری های به روز شده و از سویی نیز در خدمت رفاه و امنیت کشورها قرار گرفته است.

به گفته وی، حضور ایران در نمایشگاه اکسپو باید به نحو شایسته ای مدیریت شود، چرا که به لحاظ تعداد زیاد بازدید کنندگان، فضای خوبی برای نمایش اقتدار و پیشرفت های ایران خواهد بود، این در حالی است که زمینه توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور را نیز به دنبال خواهد داشت.