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۳ خرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۲۴

ذوالقدر:

پرونده های وارده به محاکم قضایی 10 درصد کاهش یافت

پرونده های وارده به محاکم قضایی 10 درصد کاهش یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون حفاظت و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: سال گذشته میزان پرونده های وارده به دستگاه قضایی کشور 10 درصد کاهش یافت و در این مدت پنج میلیون فقره پرونده در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سردار محمدباقر ذوالقدر پیش از ظهر دوشنبه در نشست با قضات گلستان در گرگان افزود: بطور متوسط هر قاضی روزانه شش تا هفت پرونده را رسیدگی می کند درحالیکه متوسط جهانی روزانه یک پرونده است.

وی اظهار داشت: هفت هزار قاضی بیش از 12.5 میلیون فقره پرونده را در سال گذشته رسیدگی کردند که حجم کار قضات ایرانی بیش از متوسط جهانی است.
 
وی خاطرنشان کرد: بحث پیشگیری از وقوع جرم راهبرد اساسی در قوه قضائیه است و در این حوزه گامهای بلندی برداشته شده است.
 
ذوالقدر بیان داشت: پیشگیری از وقوع جرم آثار بیشماری دارد و هر نوع پیشگیری در زمینه های مختلف مفید است.
 
معاون حفاظت و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بیان داشت: پیشگیری  ارزانتر و موثرتر است و اگر بگذاریم مشکلات دامن بگسترانند، هزنیه های سنگین برای قربانیان دارد.
 
وی عنوان کرد: اگر پیشگیری برای کشور یک ضرورت است، پیشگیری از جرم برای قوه قضائیه یک واجب عینی است.
 
وی انگیزه، فرصت انجام و ابزار ارتکاب جرم را سه عامل شکل گیری جرم برشمرد و گفت: مهمترین پیشگیری از جرم، فرهنگی و اجتماعی است که دستگاههای مختلف باید رد این حوزه کمک کنند.
 
سردار ذوالقدر افزود: آموزشهای عملی و ابزار فکری و فرهنگی و اجتماعی برای پیشگیری نیاز ضرروی است.
کد مطلب 1088646

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