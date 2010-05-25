مسعود رضاییان در مواجهه با این پرسش خبرنگار مهر که "ارزیابی شما از نهمین دوره لیگ برتر چیست؟"، گفت: به لحاظ کیفی؟ اگر کیفیت را با حضور تماشاگران ارزیابی و بررسی کنید، بله! لیگ نهم نسبت به لیگ هشتم پیشرفت کرده بود. البته پیشرفت لیگ از این حیث صرفا به خاطر حضور دو تیم تراکتورسازی تبریز و شاهین بوشهر بود که با خیل هواداران خود لیگ را جذاب کردند.

مدیرعامل پیشین باشگاه فولادخوزستان خاطرنشان کرد: در تمام لیگ‌‎های دنیا حضور تماشاگران یک متر و معیار برای ارزیابی سطح لیگ‌هاست. در لیگ ما دو تیم تراکتورسازی و شاهین با حضور خود رقابت‌ها را جذاب کردند اما 16 تیم دیگر هیچ اثربخشی نداشتند و باعث افزایش سطح کیفی رقابت‌ها نشدند.

عدم ظهور پدیده و بازیکن جوان در لیگ نهم یکی از نقاط تاریک این رقابت‌هاست. رضاییان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: حضور پدیده‌ها و بازیکنان در هر لیگ نشان دهنده سطح و کیفیت آن رقابت‌هاست. در فصلی که گذشت، در لیگ ایران کمتر شاهد حضور چهره‌های جوان بودیم. پس نمی توانیم مدعی شویم که لیگ ایران پیشرفت کرده است.

"نحوه برگزاری مسابقات لیگ برتر آیا نسبت به گذشته رشدی داشته است؟"، معاون ورزشی باشگاه فولادخوزستان در پاسخ به این پرسش مهر نیز گفت: در اجرای مسابقات ظاهر قضیه خوب بود اما در استراحت و برگزاری مسابقات توازن و تعادل وجود نداشت. گاهی اوقات تیم‌ها سه روز یکبار بازی می کردند و البته پیش می آمد که بین دو هفته 21 روز فاصله می افتاد. لیگ به موقع شروع شد و به اتمام رسید اما به ظاهر و درونش پر از نوسان بود.

رضاییان رقابت در بالا و پایین جدول را نقطه قوت لیگ نهم برشمرد و گفت: رقابت تنگاتنگ در بالای جدول برای قهرمانی و کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا، جدال نزدیک و فشرده در انتهای جدول برای بقا در لیگ برتر و بی تفاوت نبودن تیم‌های میانه جدول تا هفته آخر از نقاط قوت لیگ نهم بود.

مدیرعامل پیشین باشگاه فولادخوزستان با انتقاد از داوری های لیگ نهم گفت: خیلی از تیم‌ها در جریان مسابقات لیگ نسبت به داوری‌ها اعتراض داشتند. حتما مشکلی وجود داشته و شرایطی ایجاد شده است که تیم‌ها معترض شده‌اند. ما، باشگاهها به عنوان مشتریان فوتبال کشور و گروه‌هایی که با داوران سروکار دارند، از سرویسی که آنها به ما دادند راضی نبودیم.

استاندارد نبودن ورزشگاه‌ها، کیفیت نازل زمین و امکانات جانبی در برخی ورزشگاه‌ها، عدم برخورد حرفه‌ای با تیم‌های میهمان در تعدادی از شهرها و ... از نظر رضاییان نقاط ضعف دیگر لیگ نهم بودند.

وی در پاسخ به این پرسش که "اتفاق ویژه لیگ نهم چه بود؟"، گفت: مهمترین اتفاق لیگ نهم تیم استیل آذین بود! این تیم بابضاعت با وجود سرمایه گذاری هنگفت به هیچ کدام از اهدافی که مدنظرداشت نرسید اما تیمی مانند ذوب آهن با پتانسیلی کمتر از تیم استیل آذین توانست عملکردی مطلوب داشته باشد.