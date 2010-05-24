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۳ خرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۲۵

تجدیدنظر طرح جامع و تفضیلی مشهد در حال پیگیری است

مشهد - خبرگزاری مهر: شهردار مشهد گفت: طرحهای جامع و تفضیلی در مشهد انجام شده است که با توجه به اینکه مدت زمان طرح جامع سپری شده است، کار تجدیدنظر این طرح در حال پیگیری است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد پژمان ظهر دوشنبه در جلسه هم اندیشی اساتید بسیجی دانشگاه فردوسی مشهد افزود: امروز شهرداری ها حدود 270 وظیفه را در دستور کار خود دارند که در هر شبانه روز باید انجام شود تا فرصت فعالیت و آرامش برای شهروندان فراهم شود.

شهردار مشهد گفت: لازمه انجام صحیح این گونه فعالیتها، رویکرد علمی، مطالعه، برنامه ریزی و اجرای این موضوعات است.

پژمان تأکید کرد: در کلانشهرها، با بهره گیری از تیم های کارشناسی، کار مطالعه و برنامه ریزی حوزه های مختلف و طرح های متفاوت شهری انجام می شود.

وی به بخش های طرح ریزی شهری اشاره کرد و اذعان داشت: طرح های جامع و تفضیلی در مشهد انجام شده است که با توجه به این که طرح جامع، مدت زمان آن سپری شده است، کار تجدیدنظر این طرح در حال پیگیری است و طرح تفضیلی نیز در کنار طرح جامع شهری بحث طرح ریزی شهری را بر عهده دارد.

پژمان افزود: طرح های مختلف شهری مانند طرح جامع حمل و نقل در مشهد، طرح جمع آوری پسماندها و انتقال بهداشتی آن، طرح گسترش فضای سبز و طرح جمع آوری آبهای سطحی از جمله طرح های بزرگ شهری شهرداری مشهد است.

شهردار مشهد خاطر نشان کرد: شهرداری مشهد به عنوان مشاور و یا تحویل گیرنده کار از ظرفیت های دانشگاه در امر تحقیق و پژوهش استفاده می کند اما ضروری است همکاری شهرداری و دانشگاه بیشتر از گذشته افزایش یابد.

وی با بیان این که استفاده بهینه از منابع همانند تولید منبع مالی است، افزود: در مواقعی که کمبود مالی وجود دارد، اگر از منابع به صورت بهینه و با روش علمی استفاده شود، در این صورت بسیاری از هزینه ها کاهش می یابد.

کد مطلب 1088659

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