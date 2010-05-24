تجدیدنظر طرح جامع و تفضیلی مشهد در حال پیگیری است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد پژمان ظهر دوشنبه در جلسه هم اندیشی اساتید بسیجی دانشگاه فردوسی مشهد افزود: امروز شهرداری ها حدود 270 وظیفه را در دستور کار خود دارند که در هر شبانه روز باید انجام شود تا فرصت فعالیت و آرامش برای شهروندان فراهم شود.

شهردار مشهد گفت: لازمه انجام صحیح این گونه فعالیتها، رویکرد علمی، مطالعه، برنامه ریزی و اجرای این موضوعات است.

پژمان تأکید کرد: در کلانشهرها، با بهره گیری از تیم های کارشناسی، کار مطالعه و برنامه ریزی حوزه های مختلف و طرح های متفاوت شهری انجام می شود.

وی به بخش های طرح ریزی شهری اشاره کرد و اذعان داشت: طرح های جامع و تفضیلی در مشهد انجام شده است که با توجه به این که طرح جامع، مدت زمان آن سپری شده است، کار تجدیدنظر این طرح در حال پیگیری است و طرح تفضیلی نیز در کنار طرح جامع شهری بحث طرح ریزی شهری را بر عهده دارد.

پژمان افزود: طرح های مختلف شهری مانند طرح جامع حمل و نقل در مشهد، طرح جمع آوری پسماندها و انتقال بهداشتی آن، طرح گسترش فضای سبز و طرح جمع آوری آبهای سطحی از جمله طرح های بزرگ شهری شهرداری مشهد است.

شهردار مشهد خاطر نشان کرد: شهرداری مشهد به عنوان مشاور و یا تحویل گیرنده کار از ظرفیت های دانشگاه در امر تحقیق و پژوهش استفاده می کند اما ضروری است همکاری شهرداری و دانشگاه بیشتر از گذشته افزایش یابد.

وی با بیان این که استفاده بهینه از منابع همانند تولید منبع مالی است، افزود: در مواقعی که کمبود مالی وجود دارد، اگر از منابع به صورت بهینه و با روش علمی استفاده شود، در این صورت بسیاری از هزینه ها کاهش می یابد.