به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عاطفی به عنوان مدیر کمیته بخش صحنه‌ای، محمود فرهنگ به عنوان مدیر کمیته بخش نمایشنامه‌خوانی و تولید نمایشنامه، سید عظیم موسوی به عنوان مدیر کمیته بخش نمایش‌های آیینی و میدانی و بهزاد صدیقی به عنوان مدیر کمیته روابط عمومی جشنواره منصوب شدند.



طی روزهای آینده مدیران دو کمیته پژوهش و سمینارها و کمیته بین‌الملل جشنواره بین‌المللی تئاتر "حقیقت" معرفی می‌شوند. نخستین جشنواره بین‌المللی تئاتر "حقیقت" با دبیری علی مؤذنی از 28 آبان تا 4 آذرماه امسال در تهران برگزار می‌شود.