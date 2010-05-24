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۳ خرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۵۵

کمیته‌های شش‌گانه جشنواره تئاتر "حقیقت" مشخص شدند

کمیته‌های شش‌گانه جشنواره تئاتر "حقیقت" مشخص شدند

دبیرخانه نخستین جشنواره بین‌المللی تئاتر "حقیقت" مدیران شش کمیته این جشنواره را معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عاطفی به عنوان مدیر کمیته بخش صحنه‌ای، محمود فرهنگ به عنوان مدیر کمیته بخش نمایشنامه‌خوانی و تولید نمایشنامه، سید عظیم موسوی به عنوان مدیر کمیته بخش نمایش‌های آیینی و میدانی و  بهزاد صدیقی به عنوان مدیر کمیته روابط عمومی جشنواره منصوب شدند.

طی روزهای آینده مدیران دو کمیته پژوهش و سمینارها و کمیته بین‌الملل جشنواره بین‌المللی تئاتر "حقیقت" معرفی می‌شوند. نخستین جشنواره بین‌المللی تئاتر "حقیقت" با دبیری علی مؤذنی از 28 آبان تا 4 آذرماه امسال در تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 1088664

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