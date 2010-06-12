خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و ادب: زبان بلوچی یک لهجه و گویش بهشمار نمیرود بلکه یکی از زبانهای ایرانی است. لیکن گروهی به اشتباه آن را لهجه میشمرند. خاستگاه و زادگاه اصلی زبان بلوچی باختر ایران است که بعدها به خاور و بلوچستان راه یافته است. زبان بلوچی به زبانهای کهن ایرانی نزدیکتر است تا به فارسی امروز، چنانچه بسیاری از لغات کهن با اندک تغییری در آن به جای مانده است.
برای غنا، استحکام و پایداری زبان فارسی لازم است که زبانهای خویشاوند زبان فارسی نیز حفظ و مدون شوند و مثلهای کتاب "تحقیقی در امثال و حکم زبان بلوچی" نیز با این هدف گردآوری و تنظیم شدهاند.
دُر محمد کرد در مقدمه راجع به شیوه کار خود اینگونه توضیح داده است: روش کار در جمعآوری ضربالمثل چنین بوده است که ابتدا خود ضربالمثلها به زبان بلوچی نوشته شده است و در نوشتن امثال و حکم بلوچی از رسمالخط عربی و روشهایی که مرحوم ظهور شاه سید هاشمی در کتاب سبک نگارش زبان بلوچی به کار برده است استفاده شده است.
ضربالمثلهای کتاب با نگارش لاتین همراه بوده و ترجمه فارسی و مصداق آن نیز در ادامه هر مثل به چاپ رسیده است.
در این کتاب میخوانیم: سرایی پر شه دشمن ءَ بیت گهتر انت شه آیی که هالی بیت. معنی: خانه پر از دشمن از خانه خالی بهتر است. (تاکید بر زندگی اجتماعی).
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