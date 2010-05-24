ساعتی که با صدای دارکوب شما را بیدار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، صدای زنگ ساعت یکی از آزار دهنده ترین صداهای جهان است. صدایی که با وجود احساس نفرت انسانها نسبت به آن، راه گریزی از آن وجود ندارد. با این حال دانشجوی طراحی به نام "ناتالی داکت" با ابداعی ساده توانسته است این کابوسهای بامدادی را کاهش دهد.

ابداع ساده وی از صفحه ساعت و عقربه برخوردار نیست و صدای آن به صدای دارکوبها شباهت دارد. کاربران برای استفاده از این ساعت چوبی زمان مورد نظر خود را از مبدا صفر تعیین می کنند. برای مثال تعیین می کنند که 6 ساعت دیگر باید بیدار شوند و به این شکل ساعت سر زمان تعیین شده به نزدیک ترین جسمی که در نزدیک محل خواب قرار گرفته باشد ضربه زده و موجب بیداری فرد می شود.

بر اساس گزارش تلگراف، این ساعت که انرژی آن توسط باطری تامین می شود از هشدار دهنده ای برخوردار است که در هنگام نزدیک شدن به عصر کاربر خود را از نزدیک شدن به زمان خواب آگاه می کند. از دیگر ویژگی های این ساعت تغییر صدای زنگ هشدار آن به واسطه جسمی است که در نزدیکی آن قرار دارد. به بیانی دیگر صدای هشدار دهنده این ساعت متناسب با اجسام چوبی، فلزی یا شیشه ای که در کنار آن قرار گرفته اند، متفاوت خواهد بود.