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۳ خرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۵۶

توفیقی خبرداد:

رشد 6 درصدی صادرات غیرنفتی به کشورهای مستقل مشترک المنافع

معاون بازاریابی و تنظیم روابط سازمان توسعه تجارت ایران از رشد 6 درصدی صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران به کشورهای مستقل مشترک المنافع "CIS " در فرودین ماه امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا توفیقی افزود: میزان صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای یاد شده از 87 میلیون دلار در فرودین ماه سال 1388 به 92 میلیون دلار در مدت مشابه سال 1389رسید.

وی اظهار داشت: بر این اساس میزان صادرات جمهوری اسلامی ایران به قفقاز که جزو کشورهای مشترک المنافع هستند در فرودین ماه سال جاری 28  میلیون دلار بوده است.

معاون بازاریابی و تنظیم روابط سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به رشد 36 درصدی صادرات ایران به کشورهای آسیای میانه افزود: در فرودین ماه از ایران به این کشورها 41 میلیون دلار کالا صادر شده است.
 
مجموعه کشورهای مستقل مشترک المنافع که شامل (ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، مولداوی، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، اوکراین، ازبکستان، گرجستان) است، در حدود 280 میلیون جمعیت ( 2/4 درصد جمعیت جهان) را به خود اختصاص داده‌اند. بزرگترین کشور روسیه (143 میلیون نفر جمعیت) و کوچکترین آن ارمنستان (4/3 میلیون نفر جمعیت) است.

 
کد مطلب 1088681

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