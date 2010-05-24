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۳ خرداد ۱۳۸۹، ۱۳:۴۵

محبی نیا در گفتگو با مهر:

منعی برای کاندیدا شدن باهنر وجود ندارد

منعی برای کاندیدا شدن باهنر وجود ندارد

یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت که منعی برای کاندیدا شدن محمد رضا باهنر جهت تصدی سمت نایب رئیسی مجلس ندارد، گفت: هر کس می تواند جدای از تصمیم فراکسیون به تنهایی در انتخابات هیئت رئیسه کاندیدا شودو تعهد اعضای فراکسیون اصولگرایان در این زمینه تنها یک امر نانوشته است .

جهانبخش محبی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: بند یا ماده مشخصی در اساسنامه فراکسیون در این خصوص وجود ندارد و در سالهای قبل نیز  برخلاف تصمیم فراکسیونی درباره یک شخص ، وی کاندیدای عضویت در هیئت رئیسه شده و از قضا انتخاب هم شده است.

وی با اشاره عدم موفقیت محمد رضا باهنر در کسب آرای فراکسیون اصولگرایان برای کاندیدا توری در انتخابات روز چهارشنبه هیئت رئیسه مجلس گفت:  خود آقای باهنر چندان تمایلی به حضور در هیئت رئیسه مجلس ندارد و در حقیقت نمایندگان مصر هستند که وی کاندیدای نایب رئیسی مجلس شود.

محبی نیا در عین حال در خصوص کاندیدا شدن شخص دیگری علاوه بر علی لاریجانی  برای ریاست مجلس گفت: باید قداست کاندیداتوری برای ریاست مجلس حفظ شده و کسانی در این عرصه حضور یابند که قابلیت رقابت و توانایی ریاست با آقای لاریجانی را داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر ،  در انتخابات درون فراکسیونی  اصولگرایان که عصر یکشنبه برگزار شد ، علی لاریجانی  به عنوان کاندیدای ریاست  مجلس در سال سوم  کاری مجلس هشتم انتخاب شد و این فراکسیون محمد حسن ابوترابی فرد و شهاب الدین صدر را به عنوان نواب رئیس برگزید. 

کد مطلب 1088699

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