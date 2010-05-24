منعی برای کاندیدا شدن باهنر وجود ندارد

جهانبخش محبی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: بند یا ماده مشخصی در اساسنامه فراکسیون در این خصوص وجود ندارد و در سالهای قبل نیز برخلاف تصمیم فراکسیونی درباره یک شخص ، وی کاندیدای عضویت در هیئت رئیسه شده و از قضا انتخاب هم شده است.

وی با اشاره عدم موفقیت محمد رضا باهنر در کسب آرای فراکسیون اصولگرایان برای کاندیدا توری در انتخابات روز چهارشنبه هیئت رئیسه مجلس گفت: خود آقای باهنر چندان تمایلی به حضور در هیئت رئیسه مجلس ندارد و در حقیقت نمایندگان مصر هستند که وی کاندیدای نایب رئیسی مجلس شود.

محبی نیا در عین حال در خصوص کاندیدا شدن شخص دیگری علاوه بر علی لاریجانی برای ریاست مجلس گفت: باید قداست کاندیداتوری برای ریاست مجلس حفظ شده و کسانی در این عرصه حضور یابند که قابلیت رقابت و توانایی ریاست با آقای لاریجانی را داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، در انتخابات درون فراکسیونی اصولگرایان که عصر یکشنبه برگزار شد ، علی لاریجانی به عنوان کاندیدای ریاست مجلس در سال سوم کاری مجلس هشتم انتخاب شد و این فراکسیون محمد حسن ابوترابی فرد و شهاب الدین صدر را به عنوان نواب رئیس برگزید.