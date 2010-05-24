  1. استانها
  2. کرمان
۳ خرداد ۱۳۸۹، ۱۶:۰۱

سرهنگ پریور:

653 کیلوگرم حشیش در جنوب کرمان کشف شد

653 کیلوگرم حشیش در جنوب کرمان کشف شد

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون اجتماعی فرمانده نیروی انتظامی کرمان از کشف 653 کیلوگرم حشیش در جیرفت طی درگیری با اشرار مسلح خبر داد.

سرهنگ علیرضا پریور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: پلیس مبارزه با مواد مخدر جیرفت در درگیری با اشرار و قاچاقچیان مسلح بیش از 760 کیلوگرم موادمخدر را کشف و یک دستگاه خودرو را توقیف کرد.

وی افزود: ماموران نیروی انتظامی پس از اطلاع از ورود اشرار مسلح به حوزه استحفاظی این شهرستان بلافاصله با اعزام چند اکیپ ویژه، اشرار را در دره ای در حوالی منطقه "چاه افغان" زمینگیر کردند.

وی افزود: در پاکسازی منطقه درگیری مسلحانه با اشرار 108 کیلوگرم تریاک و 653 کیلوگرم حشیش به صورت نیمه سوخته از خودروی اشرار کشف و ضبط شد.

وی همچنین از اعضای یک باند سرقت موتورسیکلت در شهرستان بافت خبر داد و گفت: این باند 23 دستگاه موتورسیکلت سرقتی کشف شده است.

کد مطلب 1088702

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها