653 کیلوگرم حشیش در جنوب کرمان کشف شد

سرهنگ علیرضا پریور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: پلیس مبارزه با مواد مخدر جیرفت در درگیری با اشرار و قاچاقچیان مسلح بیش از 760 کیلوگرم موادمخدر را کشف و یک دستگاه خودرو را توقیف کرد.

وی افزود: ماموران نیروی انتظامی پس از اطلاع از ورود اشرار مسلح به حوزه استحفاظی این شهرستان بلافاصله با اعزام چند اکیپ ویژه، اشرار را در دره ای در حوالی منطقه "چاه افغان" زمینگیر کردند.

وی افزود: در پاکسازی منطقه درگیری مسلحانه با اشرار 108 کیلوگرم تریاک و 653 کیلوگرم حشیش به صورت نیمه سوخته از خودروی اشرار کشف و ضبط شد.

وی همچنین از اعضای یک باند سرقت موتورسیکلت در شهرستان بافت خبر داد و گفت: این باند 23 دستگاه موتورسیکلت سرقتی کشف شده است.