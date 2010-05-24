برخورد با بدحجابی باید از ادارات و مراکز علمی آغاز شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله مرتضی مقتدایی قبل از ظهر دوشنبه در تجمع عظیم راهپیمایان لبیک گوی فاطمی که در حمایت از حریم عفاف و حجاب در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، این اجتماع باشکوه را حرکتی مبارک عنوان کرد و افزود: این تجمع و راهپیمایی عظیم و باشکوه بتواند الگویی برای بانوان و طلاب خواهر سراسر کشور باشد تا یک حرکت عمومی در این راستا از سوی آنان نیز در کشور ایجاد شود.



وی در ادامه به بیان راهکارهایی در جهت مقابله با پدیده بدحجابی در جامعه پرداخت و ابراز داشت: مقابله با بد حجابی باید از ادارات ، دانشگاه‌ها و دبیرستانها آغاز شود و باید از ورود افراد بدحجاب، البته نه با لحنی خشن بلکه با زبان ارشاد و هدایت جلوگیری شود و چه اشکالی داد که در دبیرستانها و مراکز علمی نمره‌ای برای افرادی که حجاب را رعایت می‌کنند در نظر گرفته شود و در معدل آنان نیز منظور شود.



آیت الله مقتدایی گفت: امیدواریم تا این اقدام منشأیی شود تا خواسته قلبی شما که برخواسته از فطرت اسلامی است به گوش مسئولان کشور برسد و آنان با عنایت بیشتری در رابطه با پیاده کردن قانون مصوب عفاف و حجاب اقدام کنند.



وی با اشاره به ایثار و فداکاری نیروهای مسلح و ملت انقلابی ایران و نثار خون صدها شهید در واقعه فتح خرمشهر، اظهار داشت: در چنین روز عظیمی شما به اعتبار حمایت از یکی از والاترین ارزش‌ها و احکام اسلامی یعنی حجاب که ضروری اسلام است، اقدام به برپایی راهپیمایی کرده‌اید و اگر کسی حجاب را انکار کند از دین اسلام خارج شده و دیگر مسلملن نیست.



حفظ حجاب ضرورت دین اسلام است



مدیر حوزه علمیه با بیان اینکه دستور صریح پیامبر‌(ص) و اهل بیت‌(ع) بر حفظ حجاب است، بیان داشت: حجاب بنا به دستورات صریح پیامبر‌(ص) و ائمه اطهار(ع) از احکام و ضروریات دین اسلام است و اگر یکی از احکام و ضرورت‌های دین در جامعه اسلامی خدشه دارشود، دیگر ما نمی‌توانیم ادعا کنیم که کشور و نظام اسلامی داریم.



قانون حجاب و عفاف هر چه سریعتر اجرایی شود



آیت الله مقتدایی بر لزوم اجرایی شدن هر چه سریعتر قانون عفاف و حجاب در کشور تأکید کرد و گفت: این اقدام و راهپیمایی یکی از مصادیق بارز امر به معروف و نهی از منکر، خواست مراجع تقلید و مردم متدین و انقلابی ایران است و مسئولین نیز با این عنوان که مقابله با پدیده بد‌حجابی امر به معروف و نهی از منکر است باید حرکتی جدی در این راستا داشته باشند.



آیت مقدایی در پایان بر نقش بانوان در جریان و بعد از انقلاب، دوران هشت سال جنگ تحمیلی و هم اکنون در عرصه‌های مختلف کشور تأکید کرد و گفت: باید مسئولان به خاطر حضور و جانفشانی‌های بانوان در تمام عرصه‌های کشور از آنان حمایت کنند و به خواسته به حق آنان ترتیب اثر دهند.