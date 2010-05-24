سوم خرداد تجلی اراده و اوج اقتدار ملت ایران است

حجت الاسلام غلامحسین نوفرستی در حاشیه جشن فتح خرمشهر دانشگاه علوم پزشکی به خبرنگار مهر در بیرجند، افزود: زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا و ارج نهادن به دلاوری های رزمندگان عملیات بیت المقدس و پیاده کردن فرهنگ مقاومت و پیروزی در جامعه از اهداف برپایی جلسات سالروزفتح خرمشهر است.
وی جامعه دانشگاهی را برای حفظ ارزشهای دفاع مقدس از جایگاه و اهمیت خاص دانست و تصریح کرد: عملیات بیتالمقدس یکی از بزرگترین عملیاتهای دوران جنگ تحمیلی بود که رزمندگان بسیجی، سپاهی و ارتشی توانستند پنج هزار کیلومتر از خاک ایران را از چنگ دشمن خارج کنند.
حجت الاسلام نوفرستی به نقش تعیین کننده آزادسازی خرمشهر در معادلات سیاسی جهان و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و بیان داشت: عملیات بیت المقدس در تثبیت نگاه کلی جهان در تحکیم حاکمیت اسلامی نقش موثری داشته است.
حجت الاسلام نوفرستی با تاکید بر اینکه مردم تابع نگاه خواص و مسئولان جامعه هستند، اظهار داشت: اگر مسئولان و خواص به درستی رسالت خود را انجام دهند بدنه جامعه نیز به آرامی اصلاح می شود.
نماینده ولی فقیه در سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی یادآور شد: رسانه ها نیز یکی از عوامل موثر در فرهنگسازی مفاهیم ایثار، شهادت و دستاوردهای دفاع مقدس هستند.
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