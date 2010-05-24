سوم خرداد تجلی اراده و اوج اقتدار ملت ایران است

حجت ‌الاسلام غلامحسین نوفرستی در حاشیه جشن فتح خرمشهر دانشگاه علوم پزشکی به خبرنگار مهر در بیرجند، افزود: زنده ‌نگهداشتن یاد و خاطره شهدا و ارج نهادن به دلاوری ‌های رزمندگان عملیات بیت المقدس و پیاده کردن فرهنگ مقاومت و پیروزی در جامعه از اهداف برپایی جلسات سالروزفتح خرمشهر است.

وی جامعه دانشگاهی را برای حفظ ارزشهای دفاع مقدس از جایگاه و اهمیت خاص دانست و تصریح کرد: عملیات‌ بیت‌المقدس یکی از بزرگ‌ترین عملیاتهای دوران جنگ تحمیلی بود که رزمندگان بسیجی، سپاهی و ارتشی توانستند پنج هزار کیلومتر از خاک ایران را از چنگ دشمن خارج کنند.

حجت ‌الاسلام نوفرستی به نقش تعیین ‌کننده آزادسازی خرمشهر در معادلات سیاسی جهان و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و بیان داشت: عملیات بیت المقدس در تثبیت نگاه کلی جهان در تحکیم حاکمیت اسلامی نقش موثری داشته است.

وی ضمن مقایسه عملیات بیت ‌المقدس با حوادث لبنان، عنوان کرد: رژیم صهیونیستی درصدد بود که پنج هزار کیلومتر مربع از سرزمین لبنان را به اشغال خود درآورد که به همت حزب‌الله این کار انجام نشد.

حجت ‌الاسلام نوفرستی خواستار ترویج دستاوردهای جنگ تحمیلی برای نسل جوان شد و خاطر نشان کرد: این کار باید در سنین پایین و از طریق آموزش و پرورش و فضاهای دانشگاهی انجام شود.

وی در ادامه اظهارامیدواری کرد که نسل جوان با شناخت ابعاد مختلف جنگ تحمیلی در پیشبرد اهداف نظام بیش از پیش موثر باشند.



حجت ‌الاسلام نوفرستی با تاکید بر اینکه مردم تابع نگاه خواص و مسئولان جامعه هستند، اظهار داشت: اگر مسئولان و خواص به درستی رسالت خود را انجام دهند بدنه جامعه نیز به آرامی اصلاح می‌ شود.



نماینده ولی فقیه در سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی یادآور شد: رسانه‌ ها نیز یکی از عوامل موثر در فرهنگسازی مفاهیم ایثار، شهادت و دستاوردهای دفاع مقدس هستند.