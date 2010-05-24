گروه تلویزیونی بسیج صدا و سیمای خلیج فارس راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، فرمانده سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان ظهر دوشنبه در همایش بسیج و رسانه در بندرعباس با اشاره به اینکه نباید اجازه دهیم حال و هوای دفاع مقدس در جامعه فراموش شود، افزود: امروز دشمنان انقلاب با استفاده از رسانه به دنبال تضعیف نظام و القای هرج و مرج در کشور به دنیا هستند.

سردار خلیل رستگار بیان کرد: نباید فراموش کرد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 پس از آن عراق قبل از حمله به ایران از 13 فروردین 58 تا شهریور 59، 636 مورد تجاوز به حریم ایران را داشته است.

فرمانده سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان بیان کرد: رسانه ها در صف اول جنگ نرم قرار گرفته اند و نباید فراموش کنند که آگاهی بخشی مردم و اطلاع رسانی دقیق می تواند جامعه را از اتفاقات قابل پیش بینی شده در امان نگه دارد.

همچنین در این همایش وحید کمالی، مدیرکل صدا و سیمای مرکز خلیج فارس بیان کرد: امیدواریم با برنامه ریزیهای دقیق تری گامهای جدی تری در راستای ترویج فرهنگ بسیجی برداریم.

به گفته کمالی، اعتقاد داریم برای اینکه سوم خرداد را بهتر فهمید باید تاریخ انقلاب را دوباره به تصویر کشید تا نسل جوانان درک بهتری از دفاع مقدس و رشادتهای رزمندگان اسلام داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: آمریکا هر کاری برای نابودی انقلاب انجام می دهد و اعتقاد دارد کودتا، جنگهای داخلی و خارجی می تواند انقلاب را به نابودی بکشاند در حالیکه این روشها در ایران نتواسنت جواب دهد به همین خاطر رو به سمت رسانه ها و جنگهای تبلیغاتی علیه ایران برداشته اند.