رسوایی جدید در خاندان سلطنتی انگلیس/ دریافت پول در ازای ملاقات

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نامه نیوز آف ورود چاپ انگلیس می نویسد : "سارا فرگوسن" همسر سابق پرنس اندرو، پسر ملکه بریتانیا در حالی که مخفیانه از او فیلمبرداری می شد به مخاطب خود گفته است که در برابر دریافت مبلغی معادل هفتصد هزار دلار امکان ملاقات با پرنس اندرو را فراهم خواهد آورد.
بر اساس این گزارش، سارا فرگوسن که لقب او دوشس یورک است به خبرنگاری که خود را یک بازرگان ثروتمند جا زده بود گفته است در برابر دریافت پول وی را به پرنس اندرو که نماینده بازرگانی ویژه دولت بریتانیاست معرفی خواهد کرد.
در ادامه این مطلب آمده، دوشس یورک مبلغی معادل چهل هزار دلار به عنوان پیش پرداخت را قبول کرده و به مخاطب خود گفته است در عوض پرنس اندرو به انجام معاملات پر منفعت به او کمک خواهد کرد.
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