رسوایی جدید در خاندان سلطنتی انگلیس/ دریافت پول در ازای ملاقات

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نامه نیوز آف ورود چاپ انگلیس می نویسد : "سارا فرگوسن" همسر سابق پرنس اندرو، پسر ملکه بریتانیا در حالی که مخفیانه از او فیلمبرداری می شد به مخاطب خود گفته است که در برابر دریافت مبلغی معادل هفتصد هزار دلار امکان ملاقات با پرنس اندرو را فراهم خواهد آورد.

بر اساس این گزارش، سارا فرگوسن که لقب او دوشس یورک است به خبرنگاری که خود را یک بازرگان ثروتمند جا زده بود گفته است در برابر دریافت پول وی را به پرنس اندرو که نماینده بازرگانی ویژه دولت بریتانیاست معرفی خواهد کرد.

در ادامه این مطلب آمده، دوشس یورک مبلغی معادل چهل هزار دلار به عنوان پیش پرداخت را قبول کرده و به مخاطب خود گفته است در عوض پرنس اندرو به انجام معاملات پر منفعت به او کمک خواهد کرد.

در فیلمی که مخفیانه تهیه شده دوشس یورک به مخاطب خود می گوید خواهد توانست تا ده برابر پولی را که می دهد به دست آورد و ادعا می کند که وی می تواند هر دری را که او می خواهد برایش باز کند.

در پی انتشار این خبر در رسانه های بریتانیایی، سارا فرگوسن از این موضوع ابراز ناراحتی شدید و تاسف کرد.

سخنگوی کاخ سلطنتی بریتانیا در واکنش به این ماجرا گفت اظهار نظری در این باره نمی کند.

سارا فرگوسن و پرنس اندرو در سال 1986 ازدواج کردند و در سال 1992 از یکدیگر جدا شدند.

در همین رابطه خبرنگار شبکه بی بی سی می گوید با وجود این جدایی، سارا فرگوسن و همسر سابقش روابط دوستانه و خوبی دارند و هم اکنون او و دو دخترش در خانه پرنس اندرو زندگی می کنند.