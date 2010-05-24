اتحاد در سایه مدیریت امام خمینی (ره) عامل آزادسازی خرمشهر بود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سردار رحیم صفوی ظهر دوشنبه در سیزدهمین اجلاسیه کنگره سرداران و شش هزار و 500 شهید استان کرمان با اشاره به معنویات و بصیرت بالای شهداء گفت: یکی از رموز موفقیت رزمندگان اسلام پیروی از امام حق بود و امروز نیز اگر شهداء زنده بودند بی شک با پیروی از امام حق مردم را به اتحاد و انسجام دعوت می کردند.

وی با اشاره به بصیرت بالای شهدا گفت: شهدا اگر بودند با بصیرت بالای خود بخوبی جریان فتنه را تشخیص می دادند و رهبر انقلاب را با بصیرت، صبر و استقامت یاری می کردند و گوش به فرمان بودند.

سردار صفوی افزود: شهداء در زمان دفاع مقدس نیز با پیروی از امام حق با ظلم مقابله کردند و امروز نیز با فتنه گران مقابله می کردند و جریان فتنه را به مردم نشان می دادند.

وی با اشاره به جنگ صفین خاطرنشان کرد: در زمان بروز فتنه گرد و غباری ناشی از فتنه ایجاد می شود که هدفی جز ایجاد شبهه ندارد اما افراد با بصیرت راه را به درستی تشخیص می دهند و راه حق را از باطل می شناسند.



