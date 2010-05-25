رشد غیر منتظره گرایش زنان و کودکان به سیگار؛ سلامت مردم دود می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات بیستم شهریور 85 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. از آن زمان تا کنون وزارت بهداشت نتوانسته ناظر خوبی بر اجرای این قانون باشد به طوری که اغلب بندهای آن همچنان بر روی کاغذ مانده است. با این حال مسئولان و مدیران وزارت بهداشت کم کاریهای بین بخشی را از دلایل اصلی ناکارآمدی اجرای این قانون می دانند.

بر اساس یکی از بندهای قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، مجازات فروش یا عرضه مواد دخانی به افراد زیر 18 سال یا به واسطه این افراد، علاوه بر ضبط فرآوردههای دخانی کشف شده فرد متخلف، جزای نقدی بین 100 تا 500 هزار ریال است و در صورت تکرار یا تعدد تخلف فرد خاطی مستوجب جزای 10 میلیون ریالی می شود.

دکتر حسن آذری پور، عضو کمیته کشوری کنترل دخانیات، از سیگار به عنوان تنها ماده اعتیادآوری نام می برد که به طور قانونی در دسترس همگان قرار دارد. در واقع در دسترس بودن و قیمت ارزان سیگار یکی از مهمترین فاکتورهایی است که باعث تسهیل در مصرف این ماده دخانی می شود.

تجارت سیگار به عنوان یک منبع درآمد پایدار و پر رونق، باعث شده کمپانیهای تولید سیگار در دنیا، به هر ترفند و روشی دست بزنند تا مشتریان زیادی را برای خود دست و پا کنند. به طوری که امروزه فروش سیگار در سوپرمارکتها، خواربارفروشیها، دکه های مطبوعاتی، اغذیه فروشی ها و حتی میوه فروشی ها نیز مشاهده می شود.

سیگار سالانه جان 200 هزار ایرانی را می گیرد

دکتر مصطفی غفاری، رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات تاکید دارد که در صورت عدم کنترل روند کنونی مصرف سیگار در کشور، طی 10 سال آینده هر سال 200 هزار ایرانی بر اثر مصرف مواد دخانی جان خود را از دست می دهند.

گزارشهای سازمان جهانی بهداشت نشان می دهد در حال حاضر سالانه پنج میلیون نفر در دنیا بر اثر عوارض مواد دخانی فوت می کنند که این آمار ظرف 20 سال آینده به 10 میلیون مرگ و میر در سال افزایش خواهد یافت.

بر اساس یکی دیگر از مواد قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، مصرف مواد دخانی در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی موجب حکم جزای نقدی از 50 هزار تا 100 هزار ریال می شود و هیئت دولت می تواند حداقل و حداکثر جزای نقدی مقرر در این قانون را هر سه سال یکبار بر اساس نرخ رسمی تورم تعیین کند.

بر اساس اعلام مسئولان وزارت بهداشت، مردم ایران هر سال بابت خرید سیگار یکهزارو 740 میلیارد تومان هزینه می کنند که بر اساس برآوردها هزینه ای که نظام سلامت کشور هر سال بابت درمان عوارض ناشی از سیگار می پردازد حدود پنج هزار و 220 میلیارد تومان است.

بررسیها و پژوهشها نیز حاکی از آن است که بیش از 31 میلیون نفر از ایرانیان در محل کار و یا خانه خود در معرض مستقیم تنفس دود سیگار هستند.



کاهش سن مصرف سیگار به 10 سال

متاسفانه سن مصرف سیگار در کشور به زیر 10 سال رسیده و این مسئله نشان می دهد برای مبارزه با مصرف دخانیات در کشور باید راهکارهای بهتری اتخاذ شود. محدودیت در دسترسی به مواد دخانی، یکی از سیاستهایی است که در دنیا جواب داده و به همین خاطر ممنوعیت فروش سیگار به افراد زیر 18 سال در قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مورد توجه قرار گرفته است. اما اجرای آن همچنان کم لن یکن باقی مانده است.



زنان مشریان جدید کمپانیهای سیگار

دکتر مرجان قطبی، کارشناس مسئول ستاد کشوری کنترل و مبارزه ملی با دخانیات تاکید دارد که شرکتهای دخانی در سراسر دنیا قصد دارند با اغفال زنان آنها را یک عمر در دام اعتیاد گرفتار سازند.

کنترل شیوع استعمال دخانیات در بین زنان بخش مهمی از راهکارهای جامع کنترل دخانیات است و به همین دلیل سازمان بهداشت جهانی شعار روز جهانی بدون دخانیات در سال 2010 را "جنسیت و دخانیات" با رویکرد تلاش صنایع دخانی در جذب زنان پیشنهاد کرده است.

زنان در حدود 20 درصد از 3/1 میلیارد افراد سیگاری در سراسر جهان را تشکیل می­دهند و درعین حال این آمار رو به افزایش است. در ایران بر اساس آخرین آمار مربوط به بررسی عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر در سال 1387 ، درصد خانمهای بالای 15 سال که مصرف کننده روزانه مواد دخانی هستند در حدود یک درصد است.

به گزارش مهر، هفته بدون دخانیات از روز سه شنبه چهارم خرداد ماه آغاز شده و در قالب عناوین و روزهای مختلف تا دهم ماه جاری ادامه خواهد داشت. آنچه مسلم است اینکه یک هفته را برای مبارزه و کنترل مصرف سیگار در تقویم رسمی کشور قرار دهیم، به نوبه خود اقدامی قابل توجه است اما نکته مهم سستی و سهل انگاری برخی دستگاهها برای کاهش آمار مصرف مواد دخانی در کشور است.