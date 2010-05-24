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۳ خرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۴۶

مستند "پنجره کوچک" آماده نمایش می‌شود

مستند "پنجره کوچک" به کارگردانی رضا رضوی برای نمایش در بخش انقلاب اسلامی جشنواره سینما حقیقت آماده پخش می‌شود.

 به گزارش خبرگزاری مهر، این مستند برای بخش مستند انقلاب اسلامی چهارمین جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت آماده می‌شود. رضوی در حال حاضر مشغول تحقیق و مراحل پیش تولید "پنجره کوچک" است و دو هفته آینده، تصویربرداری را شروع می‌کند. 

این فیلم درباره یک آپاراتچی است که در سینما ملت ساکن بوده و در جریان تظاهرات روز 17 شهریور و درحالی که مشغول کار در سینما بوده، ناگهان عده ای از مبارزان به سینما می‌آیند و از او می‌خواهند که در را باز کند اما او می‌ترسد و این کار را نمی‌کند.

 تهیه کننده مستند نیمه ‌بلند "پنجره کوچک" مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است.
 
کد مطلب 1088779

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