به گزارش خبرگزاری مهر، این مستند برای بخش مستند انقلاب اسلامی چهارمین جشنواره بینالمللی سینما حقیقت آماده میشود. رضوی در حال حاضر مشغول تحقیق و مراحل پیش تولید "پنجره کوچک" است و دو هفته آینده، تصویربرداری را شروع میکند.
این فیلم درباره یک آپاراتچی است که در سینما ملت ساکن بوده و در جریان تظاهرات روز 17 شهریور و درحالی که مشغول کار در سینما بوده، ناگهان عده ای از مبارزان به سینما میآیند و از او میخواهند که در را باز کند اما او میترسد و این کار را نمیکند.
تهیه کننده مستند نیمه بلند "پنجره کوچک" مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است.
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