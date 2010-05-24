ارشدترین افسر خنثی سازی بمبهای کنار جاده ای انگلیس استعفا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت دفاع انگلیس اواخر روز گذشته اعلام کرد که سرهنگ "باب سدون" در ماه ژانویه به فعالیت خود به عنوان ارشدترین افسر متخصص خنثی سازی بمب های کنار جاده ای انگلیس پایان می دهد.

بر اساس این گزارش طالبان با کاشت بمب هایی نظامیان خارجی را هدف قرار می دهند و تجهیزات انفجاری یکی از بزرگترین خطراتی است که جان نیروهای امنیتی را در افغانستان تهدید می کند.

سرهنگ باب سدون در مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی بی بی سی که قرار است امشب دوشنبه منتشر شود، گفت که بسیار نگران سلامت روحی و روانی نیروهای خنثی کننده بمب است زیرا این نیروها شرایط دشواری را در افغانستان تجربه می کنند.

وی افزود که ارتش انگلیس نیازمند متخصان بیشتر برای خنثی سازی بمب در افغانستان است اما این کار نیاز به زمان دارد و ارتش نمی تواند با تهدیدات بسیار زیاد از سوی طالبان و عملیات های خنثی سازی بمب بی شمار وظیفه خود را انجام دهد.

تجهیزات انفجاری کنار جاده ای اگرچه در ظاهر ابتدایی، ارزان و ساده به نظر می رسند اما بسیار مهلک بوده و عامل مرگ بسیاری از افغانی ها هستند.

از سال 2007 تاکنون میزان استفاده از تجهیزات انفجاری در افغانستان افزایش یافته است و انتظار می رود که در آینده نزدیک در قندهار بسیاری از غیرنظامیان در نتیجه انفجار این بمبها جان خود را از دست بدهند.

تجهیزات انفجاری تقویت شده که توسط طالبان مورد استفاده قرار می گیرد در پاکستان ساخته شده است و چون هیچ ماده فلزی یا بخش الکتریکی ای در تولید این تجهیزات بکار گرفته نشده، غیر قابل شناسایی هستند.

کارشناسان نظامی اعلام کردند که نفوذ طالبان در افغانستان تا بدان حد افزایش یافته است که شبه نظامیان هم اکنون با توسعه نسل جدیدی از مهلک ترین سلاحها از جمله تجهیزات انفجاری تقویت شده که غیر قابل شناسایی و کشف هستند، جان بسیاری از غیرنظامیان و نیروهای خارجی را می گیرند.