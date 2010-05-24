میزان پرداخت خسارت مالی حوادث رانندگی بدون کروکی پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد فرشباف ماهریان گفت: با دسترسی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای بیمه به بانک اطلاعاتی نیروی انتظامی در خصوص مشخصات وسایل نقلیه موتوری، گواهینامه‌های صادرشده و سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طریق سیستم رایانه ای، هماهنگی و مقدمات پرداخت خسارت مالی حوادث رانندگی تا سقف ۱.۵ میلیون تومان بدون کروکی پلیس در همه شرکتهای بیمه فراهم می‌شود.

رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نامه ای به سرتیپ پاسدار اسکندر مومنی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی خواستار شد که طی جلسه مشترکی با مدیران ارشد صنعت بیمه کشور و بازدید از سامانه های نیروی انتظامی در زمینه ثبت تخلفات حادثه ساز و سوابق تخلفات رانندگی، هماهنگی و مقدمات لازم برای اجرای ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث ایجاد و تا پایان خرداد اجرایی شود.

رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیان داشت: این نامه با استناد به ماده ۲۴ قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث و در پی مذاکرات و تفاهمات قبلی بین بیمه مرکزی و پلیس راهنمایی و رانندگی نوشته شده است. در ماده ۲۴ قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث آمده است: نیروی انتظامی موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که امکان دسترسی به بانکهای اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با مواردی از قبیل مشخصات وسایل نقلیه موتوری زمینی، گواهینامه‌های صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طریق سیستم رایانه‌ای برای بیمه مرکزی ایران و شرکتهای بیمه فراهم شود.

پیش از این مسئولان صنعت بیمه کشور و پلیس راهنمایی و رانندگی با برگزاری نشستهایی در بیمه مرکزی، بر افزایش تعامل، هماهنگی و هم اندیشی با هدف کاهش تصادفات و خسارتهای جانی و مالی آن و نیز کاهش ترافیک از جمله ضرورت کنترل بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری و جلوگیری از حرکت وسایل نقلیه ای که بیمه شخص ثالث نداشته باشند، تاکید کرده‌اند.

فرشباف ماهریان در اردیبهشت امسال از اعلام آمادگی بیمه مرکزی برای هماهنگ کردن پرداخت خسارت بدون کروکی در چارچوب ماده ۴ و ماده ۱۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث خبر داده و اعلام کرده بود که برای انجام این مهم تفاهم نامه‌ای با نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تا ۲ ماه دیگر امضا می‌شود.