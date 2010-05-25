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۴ خرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۲۴

"پرتقال خونی" شبانه در کیش کلید ‌می‌خورد

"پرتقال خونی" شبانه در کیش کلید ‌می‌خورد

فیلم سینمایی "پرتقال خونی" به کارگردانی سیروس الوند امشب در جزیره کیش کلید می‌‌خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم امشب با حضورفریبرز عرب‌نیا، نیوشا ضیغمی، حامد بهداد و زیبا بروفه در جزیر کیش کلید می‌خورد و گروه بعد از یک هفته کار راهی تهران می شود .

فیلمنامه "پرتقال خونی" را پیمان عباسی نوشته و بازنویسی فیلمنامه این فیلم زیر نظر سیروس الوند انجام می‌شود. بخشی از عوامل"پرتقال خونی" عبارتند از، مدیر فیلمبرداری: محمود کلاری، مدیر صدابرداری: حسن زاهدی و طراح چهره پردازی: ایمان امیدواری.
 
سیروس الوند فیلمهای سینمایی "دستهای آلوده"، "زن دوم"، "تله"، "یکبار برای همیشه" و ... را در کارنامه دارد.
 
کد مطلب 1088812

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