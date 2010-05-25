به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم امشب با حضورفریبرز عربنیا، نیوشا ضیغمی، حامد بهداد و زیبا بروفه در جزیر کیش کلید میخورد و گروه بعد از یک هفته کار راهی تهران می شود .
فیلمنامه "پرتقال خونی" را پیمان عباسی نوشته و بازنویسی فیلمنامه این فیلم زیر نظر سیروس الوند انجام میشود. بخشی از عوامل"پرتقال خونی" عبارتند از، مدیر فیلمبرداری: محمود کلاری، مدیر صدابرداری: حسن زاهدی و طراح چهره پردازی: ایمان امیدواری.
سیروس الوند فیلمهای سینمایی "دستهای آلوده"، "زن دوم"، "تله"، "یکبار برای همیشه" و ... را در کارنامه دارد.
سیروس الوند فیلمهای سینمایی "دستهای آلوده"، "زن دوم"، "تله"، "یکبار برای همیشه" و ... را در کارنامه دارد.
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