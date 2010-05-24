بخش درمان بیماران سرطانی بیمارستان توحید سنندج افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر و با حضور استاندار کردستان و جمعی از مدیران کل ادارات و سازمانهای دولتی استان ظهر دوشنبه بخش درمان بیماران سرطانی بیمارستان توحید سنندج به بهره برداری رسید.

رئیس بیمارستان توحید سنندج در مراسم بهره برداری از این بخش اظهار داشت: در راستای تکمیل چرخه معالجه و درمان بیماران سرطانی در استان، بخش انکولوژی و هماتولوژی بیمارستان توحید احداث و امروز شاهد بهره برداری از آن هستیم.

رضاویسانی فر بیان داشت: در طول دو سال گذشته اقدامات بسیار خوبی در مراکز بهداشتی و درمانی استان به ویژه بیمارستان توحید برای معالجه و درمان بیماران سرطانی صورت گرفته و بعد از راه اندازی بخش شیمی درمانی، امروز شاهد بهره برداری و افتتاح بخش انکولوژی و هماتولوژی هستیم.

وی گفت: برای ساخت و تجهیز این بخش مبلغ دو میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات داخلی دانشگاه علوم پزشکی کردستان هزینه شده و این پروژه در مدت زمان کمتر از دو ماه ساخته و به بهره برداری رسید.

رئیس بیمارستان توحید سنندج عنوان کرد: بخش درمان بیماران سرطانی این بیمارستان دارای 24 تخت بستری است و در زمینی به وسعت 290 متر مربع ساخته شده است.

ویسانی فر گفت: متاسفانه در سالهای گذشته بیماران سرطانی استان کردستان مجبور بودند که برای درمان و مداوا به استانهای همجوار به ویژه تهران و کرمانشاه مراجعه کنند که با بهره برداری از این مرکز نه تنها تمامی نیازهای استان بلکه می توان نسبت به تامین بخشی از نیازهای استانهای همجوار نیز اقدام کرد.

در ادامه این مراسم استاندار کردستان و مدیران کل همراه وی از بخشهای مختلف بیمارستان توحید سنندج بازدید و از بیماران بستری شده عیادت کرد.