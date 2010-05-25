به گزارش خبرگزاری مهر، پاتریاک بارتالامه اول از قسطنطنیه در مسکو دو روز پیش به روسیه سفر کرد، سفری که از جمله رویدادهای آن برگزاری مراسم نیایشی ویژه روز پنطیکاست همراه پاتریاک کریل اول رهبر کلیسای ارتدکس روسیه در کلیسای ترینیتی مقدس نزدیک مسکو بود که دیروز یکشنبه دو خرداد ماه صورت گرفت.

این دو رهبر مذهبی قرار است امروز دوشنبه 24 ماه می در کلیسای مسیح منجی مقابل کاخ کرملین در روسیه یک مراسم نیایشی مشترک دیگر برگزار کرده و روز بعد از آن در مقر پاتریاک کریل خارج از مسکو به گفتگو بپردازند.

کلیسای ارتدکس روسیه درحال حاضر بزرگترین کلیسای ارتدکس جهان است و پاتریاک بارتالامه اول که رهبر تمام کلیسای ارتدکس شرقی محسوب می‌شود به لحاظ نمادین از مهمترین جایگاه میان کلیساهای ارتدکس برخوردار است اما هرگاه که پاتریاک قسطنطنیه معادل ارتدکس پاپ کاتولیک روم تلقی و توصیف شده مسکو به‌شدت خشمگین می‌شود.

آندری زوبوف مورخ و رئیس یک مرکز مطالعات کلیسای و روابط بین‌الملل در دانشکده روابط بین‌الملل وزارت خارجه روسیه اظهار داشت که پاتریاک کریل تلاش می‌کند بر میراث گذشته شوروی که کلیسای روسیه نیز آن را به ارث برده غلبه کند.

وی اظهار داشت: پاتریاک کریل اول زمانی که به عنوان رهبر کلیسای ارتدکس روسیه انتخاب شده از ایده بهبود روابط با قسطنطنیه و روم به‌شدت حمایت می کرد و در این دو جهت بسیار فعال بوده است.

کریل در فوریه سال 2009 به عنوان رهبر کلیسای ارتدکس روسیه انتخاب شد در ماه ژوئیه از مقر پاتریاک قسطنطنیه در استانبول دیدار کرد و هر دو پاتریاک بر ضرورت کنار گذاشتن اختلافها و ارائه جبهه مشترک ارتدکس علیه شر سکولار تأکید کردند.

سفر بارتالامه اول به مسکو به دنبال سفر هیئتی از کلیسای ارتدکس روسیه به واتیکان به ریاست متروپلیتن هیلاریون صورت گرفت که جایگزین کریل به عنوان رئیس دپارتمان روابط خارجی کلیسای ارتدکس روسیه شده است. متروپلیتن هیلاریون همچنین آهنگ‌ساز است و سفر وی در برگیرنده اجرای یک سمفونی به نام " نغمه عروج" بود که پاپ بندیکت شانزدهم در آن شرکت کرده بود.

هیلاریون در این سفر تصریح کرد که هدف وی تسهیل دیدار پاتریاک کریل و پاپ بندیکت شانزدهم است.

تلاشها برای برگزاری دیداری میان ژان پل دوم و الکسی دوم پاپ و پاتریاک فقید کلیساهای کاتولیک و ارتدکسها موفقیت‌آمیز نبود. روابط میان دو کلیسا در دهه 1990 به‌واسطه مناقشه برسر اکراین و اتهام به فعالیت تبشیری کاتولیکها در سرزمینهای ارتدکس نشین روسیه تیره و تار شدند. اتهاماتی که کلیسای کاتولیک روم آن را تکذیب می‌کند.

از زمان سقوط اتحاد جماهیر شوروی مناقشات میان کلیساهای ارتدکس برسر وفاداری به حوزه قضایی کلیسا در استونی و اکراین و برخی دیگر از گروههای ارتدکس به وجود آمد که به دنبال استقلال کشور خود خواستار جدا شدن از مسکو بودند. با ورود روسها به اروپا مسائل مشابهی نیز در کشورهای اروپایی به وجود آمد به طوری که برخی از آنها علیه افزایش قدرت پاتریاک مسکو به پاتریاک ارتدکسهای شرقی روی آوردند.

مسکو و قسطنطنیه همچنین درگیر یک مناقشه طولانی برسر اعتلای جایگاه خودمختار به کلیساهای ارتدکس امریکا در سال 1970 شدند.

آندری زوبوف در این رابطه اظهار داشت: روابط بد مسکو با قسطنطنیه و روابط بد آن با رم شرایط اجباری ایدئولوژی کلیسا در دوره شوروی بود. مقر پاتریاک مسکو در سال 1943 با هدف بی‌اثر کردن فعالیتهای واتیکان و قسطنطینه به عنوان مراکز مسیحیت که در کنترل رژیم شوروی قرار نداشتند تقویت شد.

وی افزود: دو نسل از اسقفها و متألهان روسیه با این میراث رواشناختی پرورش یافتند، بنابراین رخدادهای امروز به نام مقابله با ایدئولوژی شوروی، میراث "ک گ ب" صورت می‌گیرد و کلیسا تلاش می‌کند که روابط عادی و بی‌طرفی با سایر کلیساها داشته باشد.