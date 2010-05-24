تصویب لایحه تشکیل استان البرز در دو کمیسیون مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمدنجار ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح پروژه های عمرانی شهرداری کرج در جمع خبرنگاران ضمن اعلام این خبر افزود: لایحه ایجاد استان البرز با مرکزیت شهر کرج، باید به تصویب سه کمیسیون اجتماعی، اقتصادی و امنیت ملی برسد.

وی ادامه داد: طرح تشکیل استان البرز پس از مطالعه و اظهارنظر کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس در دو کمیسیون اجتماعی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

وزیر کشور تاکید کرد: این لایحه پس از تصویب و عبور از کمیسیون امنیت ملی به تصویب نهایی می رسد.

نجار وجود پتانسیلهای مردمی، اقتصادی، سیاسی، جغرافیایی و اجتماعی را مهمترین دلیل برای لزوم ارتقاء سطح مدیریت دراین کلانهشر عنوان کرد.

در این مراسم پروژه های زیرگذر محمد شهر، ساختمان ستادی مرکز و پارکینگ طبقاتی کرج با حضور وزیر کشور به بهره برداری می رسد.