ثبت شرکتهای تعاونی الکترونیکی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی علوی گفت: باور تعاون، بازگشت به ارزش های انقلاب اسلامی است. چون رویکرد قانون اساسی با توجه به اصل 43 و 44 قانون اساسی رویکردی مبتنی بر تعاون است.

قائم مقام وزیر تعاون اظهار داشت: بانک توسعه تعاون به عنوان یک نهاد مالی و استوار می تواند زمینه گسترش فعالیتهای تعاونگران را در جهت تحقق سهم 25 درصدی این بخش در اقتصاد ملی فراهم نماید که هر چقدر تعامل و ارتباط بین عناصر و ارکان این بخش بیشتر باشد، در تحقق این مهم نقش موثرتری نیز خواهد داشت.

علوی با اشاره به ماموریت های وزارت تعاون در خصوص اشتغالزایی، این امر را جهادی بزرگ خواند و خاطر نشان کرد: اشتغال جبهه جنگ است و هر یک از مسئولین و دست اندرکاران در این عرصه سربازانی هستند که اگر در انجام وظایف خود کوتاهی کنند سبب از بین رفتن نیروهای جوان و فرصتهای پیشرفت در جامعه خواهند شد.

وی با اشاره به الکترونیکی شدن ثبت شرکتهای تعاونی در وزارت تعاون، تسهیل و تسریع در رسیدگی به کار مردم را مهم ارزیابی کرد و افزود: نامگذاری امسال به نام "همت مضاعف و کار مضاعف" توسط مقام معظم رهبری اصلی است که ما را به تسریع در انجام امور، برنامه ر یزی، فکر و عمل رهنمود می سازد.