مکه مکرمه به موزه ای باز از هنرهای اسلامی تبدیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی عرب نیوز، تاکنون هنرمندانی از 17 کشور جهان وارد شهر مقدس مکه شده اند تا با شرکت در مسابقه هنرهای اسلامی که هم اکنون در حال برگزاری است، این شهر را به موزه ای باز از هنرهای اسلامی تبدیل کنند.

"اسامه البار" شهردار مکه مکرمه و ناظر این رقابتها گفت: این مسابقات تحت عنوان "ما به عشق مکه دیدار می کنیم" تا اول ماه ژوئن (11 خرداد) پذیرای شرکت کنندگان در این مسابقات است.

وی گام بعدی را دریافت آثار هنرمندان شرکت کننده در این مسابقات عنوان کرد.

"عماد البیلی" مدیر اجرایی شرکتی که این رقابتها را ترتیب داده، می گوید: شرکت در این مسابقات و رقابتها برای تمام مسلمانان صرف نظر از هر ملیت، سن، و جنس آزاد است.

پنج داور از مالزی، مصر، مغرب، ترکیه و عربستان سعودی درباره آثار هنری ارائه شده قضاوت خواهند کرد و اسامی برندگان طی مراسم بزرگی در مکه مکرمه یا مدینه منوره اعلام خواهد شد.