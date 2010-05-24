راه اندازی سامانه تلفنی پرداخت قبوض و دریافت شارژ همراه اول

به گزارش خبرنگار مهر، وحید صدوقی صبح امروز یکشنبه در مراسم قرعه کشی طرح همراه فجر که یکی از طرحهای تشویقی اپراتور اول برای مشترکان خوش حساب این اپراتور است گفت: با اجرای طرحهای تشویقی همراه اول، لاوصولی های این شرکت بیش از 55 درصد کاهش یافته به طوری که این مبلغ از 400 میلیارد به کمتر از 180 میلیارد تومان رسیده است.

وی با اشاره به فرهنگ سازی صورت گرفته برای پرداخت غیرحضوری قبوض در کشور گفت: در طرح پرداخت غیرحضوری همراه اول، استفاده از خودپرداز، تلفنبانک و اینترنت سه روش برتر پرداخت قبوض مشترکان بود و در این زمینه بانکهای ملی، ملت و صادرات به عنوان سه بانک برتر شناخته شدند.

صدوقی آمار پرداخت غیرحضوری قبوض مشترکان دائمی همراه اول را 49 درصد اعلام کرد و گفت: با فرهنگ سازی انجام شده مردم سایر قبوض را نیز به صورت غیرحضوری پرداخت می کنند.