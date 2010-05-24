ثبت و تبیین ارزشهای دفاع مقدس مرهون تلاشهای حوزه هنری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدحسن ابوترابی پس از بازدید از نمایشگاه تولیدات حوزه هنری در مجلس ، گفت: این نمایشگاه تنها قسمت کوچکی از فعالیتهای گسترده حوزه برای حفظ و تبیین اندیشه‌های دفاع مقدس است.

وی افزود: حوزه هنری همواره خدمات بی‌بدیلی به هنر و ادبیات انقلاب و دفاع مقدس کرده و فیلمها، موسیقی‌ها، کتابها و سایر فعالیتهای این مجموعه برای ثبت دفاع مقدس تاثیرگذار و جریان‌ساز بوده‌اند و جا دارد از همه متولیان، مسئولین و به خصوص هنرمندان این مجموعه تقدیر شود.

نایب‌رئیس مجلس با اشاره به برگزاری شبهای خاطره و ثبت خاطرات رزمندگان عرصه دفاع مقدس عنوان کرد: حوزه هنری با انجام این فعالیتها صفحه‌ای جدید در مسیر فرهنگسازیهای دفاع مقدس باز کرده تا همیشه در گذر زمان تاثیرگذاری خود را حفظ کند.

ابوترابی در پایان سخنانش ضمن تقدیر از زحمات بی‌دریغ دکتر حسن بنیانیان گفت: رئیس پیشین حوزه هنری فعالیتهای بسیار خوبی داشت و ما امیدواریم این روند با حضور آقای مومنی رئیس جدید حوزه هنری ادامه پیدا کند و هنر انقلابی، اسلامی و دینی را گسترش دهد.