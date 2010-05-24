پارکینگ طبقاتی کرج پس از هشت سال افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، شهردار کرج عصر دوشنبه در مراسم بهره برداری از پروژه های عمرانی شهر کرج با اشاره به تاخیر هشت ساله در اجرای طرح پارکینگ طبقاتی این منطقه افزود: پارکینگ طبقاتی کرج طی شش ماه گذشته با 60 درصد پیشرفت فیزیکی همراه بوده است.

سید علی آقازاده پروژه های زیرگذر محمد شهر، ساختمان ستادی مرکز شهرداری و پارکینگ طبقاتی را از جمله طرح های قابل بهره برداری ذکر و عنوان کرد: برای راه اندازی این پروژه ها 60 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

آقازاده از تجمیع 90 درصد امور اداری شهرداری کرج در ساختمان تازه تاسیس خبر داد و عنوان کرد: این ساختمان در زمینی به مساحت 17 هزار متر مربع بنا شده و ساخت و تجهیز آن نیز 27 میلیارد تومان هزینه در بر داشته است.

این مسئول ارائه خدمات مطلوب به شهروندان را مهم ارزیابی و عنوان کرد: به این منظو رساختمان اداری شهرداری به سامانه های الکترونیکی مجهز شده است.

افتتاح پروژه زیر گذر محمد شهر با 130 میلیارد ریال اعتبار

آقازاده افتتاح پروژه زیرگذر محمد شهر با اعتبار 130 میلیارد ریال را از دیگر طرح های بهره برداری شده عنوان کرد.

وی افزود: این پروژه در قالب طرح ضربتی و مهم طی 10 ماه به نتیجه رسید.

شهردار بهره برداری از این زیرگذر را در روانسازی ترافیک و کاهش بار آن در شهر مثبت دانست و گفت: این پروژه 60 درصد بار ترافیکی منطقه را کاهش می دهد.

سه طرح بزرگ عمرانی با حضور وزیر کشور، استاندار تهران، نمایندگان مردم کرج در مجلس مسئولان شهری کرج و خبرنگاران افتتاح شد.