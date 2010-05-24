شهرداری قم آماده پذیرش شرکتها و سازمانهای انتقالی از تهران است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس محسن عابدینیپور ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شهرداری از وزارتخانهها، سازمانها و شرکتهایی که بر اساس مصوبه کارگروه انتقال کارکنان دولت مکلف به ترک پایتخت و انتقال به خارج از تهران شدهاند دعوت به عمل میآورد تا به شهر قم نقل مکان نمایند.
وی ادامه داد: شورای اسلامی شهر و شهرداری از حضور شرکتهای تابعه و مراکز وابسته به وزارتخانه علوم و تحقیقات و فناوری، نیرو، نفت و صنایع و معادن در قم استقبال میکند و تسهیلات ویژهای برای آنها قائل خواهد شد.
شهردار قم در ادامه ضمن تقدیر و تشکر از تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از پایتخت تصریح کرد: از شرکتهای مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، شرکت عمران و بهسازی شهری و شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران، شرکتهای مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، مهندسی آب و فاضلاب کشور، شرکت ملی نفت ایران، بهینهسازی مصرف سوخت ، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، سازمان صنایع هوا و فضا، صنایع هواپیماسازی ایران ، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت صنایع مخابرات ایران دعوت می نمائیم تا مراکز خود را به شهر قم منتقل کنند.
قم - خبرگزاری مهر: شهردار قم از آمادگی سازمان مطبوعش جهت ارائه تسهیلات به سازمانها و شرکتهایی که قصد انتقال از تهران به قم را دارند، خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس محسن عابدینیپور ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شهرداری از وزارتخانهها، سازمانها و شرکتهایی که بر اساس مصوبه کارگروه انتقال کارکنان دولت مکلف به ترک پایتخت و انتقال به خارج از تهران شدهاند دعوت به عمل میآورد تا به شهر قم نقل مکان نمایند.
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