شهرداری قم آماده پذیرش شرکتها و سازمانهای انتقالی از تهران است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس محسن عابدینی‌پور ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شهرداری از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌هایی که بر اساس مصوبه کارگروه انتقال کارکنان دولت مکلف به ترک پایتخت و انتقال به خارج از تهران شده‌اند دعوت به عمل ‌می‌آورد تا به شهر قم نقل مکان نمایند.



وی ادامه داد: شورای اسلامی شهر و شهرداری از حضور شرکت‌های تابعه و مراکز وابسته به وزارتخانه علوم و تحقیقات و فناوری، نیرو، نفت و صنایع و معادن در قم استقبال می‌کند و تسهیلات ویژه‌ای برای آنها قائل خواهد شد.



شهردار قم در ادامه ضمن تقدیر و تشکر از تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از پایتخت تصریح کرد: از شرکت‌های مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، شرکت عمران و بهسازی شهری و شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران، شرکتهای مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، مهندسی آب و فاضلاب کشور، شرکت ملی نفت ایران، بهینه‌سازی مصرف سوخت ، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، سازمان صنایع هوا و فضا، صنایع هواپیماسازی ایران ، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت صنایع مخابرات ایران دعوت می نمائیم تا مراکز خود را به شهر قم منتقل کنند.