نخستین کمپ ویژه گردشگری تهران راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا بتو معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری این منطقه کمپ ویژه گردشگری را فرصت ایجاد شده برای توسعه و ارتقای توریسم شهری عنوان کرد و گفت: در این کمپ سعی شده افراد در مورد شیوه های مناسب گردشگری و استفاده از حداقل امکانات در زمان حضورشان در طبیعت اطلاعات لازم را به دست آورند.

وی ادامه داد: در این ایستگاه شهروندان می توانند علاوه بر آشنایی با قابلیتهای منحصر به فرد محله دربند و ویژگیهای جغرافیایی موجود در ارتفاعات آن، با سایر تفرجگاهها و جاذبه های گردشگریهای طبیعی شمال تهران آشنا شوند.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه یک در مورد تأثیر این پایگاه در بحث صادرات فرهنگی تصریح کرد: پیش از اجرای این طرح امکان سنجی صورت گرفت و نیازهای گردشگران خارجی شناسایی وسیع شد. با معرفی این جاذبه ها به زبانهای مختلف، گردشگران با جذابیتهای خاص شمال تهران و ارتفاعات و گردشگاههای طبیعی و تاریخی شمیران آشنا می شوند.

این پایگاه گردشگری همه روزه در میدان سربند، نرسیده به میدان دربند برای استفاده عموم علاقمندان و طبیعت دوستان برپاست.