هشدار حج و زیارت کرج در خصوص فعالیت دفاتر غیرمجاز زیارتی

سیدمرتضی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در زمان سفرهای زیارتی مثل هر سفر دیگری ممکن است اتفاقات و حوادثی پیش آید اما تجربه نشان داده که بسیاری از این حوادث برای زائرانی رخ می دهد که به وسیله دفاتر غیرمجاز زیارتی به سفر زیارتی رفته اند.

وی ادامه داد: از همه علاقمندان به سفرهای زیارتی انتظار می رود که با کمک دفاتر مجاز و معتبر به سفر زیارتی اعزام شوند و از ثبت نام در دفاتر غیزمجاز خودداری کند زیرا این امر در نهایت به نفع خود آنها است.

حسینی اظهار داشت: فعالیتها و سفرهای ترتیب داده شده از سوی دفاتر مجاز با نظارت بیشتری همراه است که این امر به کاهش احتمال بروز حوادث در این سفرها منجر می شود.

این مسئول بیان کرد: در غرب استان تهران نیز ممکن است مثل هر جای دیگری دفاتر غیرمجاز در زمینه اعزام افراد به سفرهای زیارتی اقدام کنند که در صورت اطلاع از این امر با آنها برخورد می شود و از ادامه فعالیت آنها به شکل غیرمجاز جلوگیری به عمل خواهد آمد.

وی عنوان کرد: مردم کشور ما علاقه فراوانی به زیارت دارند و در این میان افرادی نیز پیدا می شوند که آگاهانه یا غیرعمد به صورت غیرمجاز، گذرنامه زائر را می گیرند و آنها را اعزام می کنند که در این حالت، احتمال بروز حوادث برای مسافر تا حدی افزایش می یابد.

حسینی اظهار داشت: سال گذشته 30 مورد تخلف در این زمینه در منطقه غرب استان تهران به دادگاه معرفی شد البته دفتر پلمپ شده در این خصوص نداریم ضمن اینکه برخی از آژانسهای مسافرتی که تخلف داشته اند، به دلیل بی اطلاعاتی و به صورت غیرعمد مرتکب تخلف شده اند.

این مسئول افزود: به طور کلی در مورد سفرهای زیارتی اعم از سوریه و عراق لازم است زائران پیش از آغاز ثبت نام در یک دفتر خدمات زیارتی خاص از مجاز بودن آن دفتر مطمئن شوند و پس از کسب اطمینان ثبت نام کنند.