200 میلیون زن سیگاری در جهان / مرگ سالانه یک میلیون و پانصد هزار نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی بدون دخانیات، 31 مه 2010 برابر با 10 خرداد 1389 ضمن اشاره به موضوع امسال این روز "جنسیت و دخانیات، با اهمیت بازاریابی دخانیات برای زنان" گفت سالانه در سراسر جهان بیش از یک میلیون و 500 هزار زن به دلیل مصرف دخانیات جان خود را از می دهند.



در پیام بان کی مون آمده است: بیشتر این مرگ و میرها در کشورهای با درآمد کم و متوسط رخ می دهد.

بان کی مون بر این باور است بدون اقدام برنامه ریزی شده علیه مصرف دخانیات، این رقم تا سال 2030 به 2 میلیون و500 هزار افزایش خواهد یافت.



این مقام در ادامه تصریح می کند: اگر چه کمتر از یک نفر از هر10 زن در جهان سیگاری است، اما با این حال به نفرات تقریبی 200 میلیون زن سیگاری در جهان افزوده می شود. وی می افزاید این تعداد می تواند بیشتر هم شود، زیرا صنایع دخانیات سرمایه گذاری سنگینی بر تبلیغات کرده است که زنان را هدف قرار داده و مصرف دخانیات را مرتبط با زیبایی و آزادی نشان می دهد.



در این پیام آمده است : سالانه 600 هزار نفر از کسانی که در معرض دود سیگار دیگران قرار دارند، جان خود را از دست داده که دو سوم آنان را زنان تشکیل می دهند.

