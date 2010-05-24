حزب الله حق دفاع در برابر تجاوز را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلف نیوز، "نوام چامسکی" متفکر و نظریه پرداز آمریکایی گفت: نمی توانم تصور کنم که اسرائیل به لبنان حمله کند، این کار برای آنها خیلی خطرناک است و عکس العمل طرف مقابل را به همراه دارد.

این در حالی است که همزمان با آغاز مرحله دیگری از انتخابات محلی لبنان، ارتش رژیم صهیونیستی رزمایشی 5 روزه را آغاز کرده و این اقدام گمانه زنیها درباره احتمال وقوع جنگ دیگری در جنوب لبنان را تقویت کرده است.

چامسکی در ادامه خاطرنشان کرد: حزب الله حق دارد که در برابر تجاوز از خود دفاع کند. وی ضمن رد احتمال آغاز جنگ دیگری در تابستان سال جاری در لبنان تصریح کرد که اگر چنین جنگی واقع شود، این جنگ، جنگی هوایی بر فراز شهرهای لبنان خواهد بود.



وی درباره توافق هسته ای سه جانبه ایران، برزیل و ترکیه در تهران نیز یادآور شد که اقدام آمریکا در مطرح ردن تحریمهای جدید علیه ایران، تلاش این کشور برای تحت الشعاع قرار دادن این ابتکار عمل بود.



به گفته چامسکی، اگر چه راه حل ایجاد دو کشور در سرزمینهای اشغالی، عملی است، با این حال آمریکا خود یکی از اصلی ترین موانع رسیدن به این راه حل است.

گفتنی است چامسکی که از بزرگترین منتقدان سیاستهای آمریکا و رژیم صهیونیستی در خاورمیانه به شمار می رود در جریان دومین سفرش به لبنان با شیخ نبیل قاووق از مقامهای حزب الله دیدار و درباره برخی تحولات منطقه و جهان با وی رایزنی کرد.