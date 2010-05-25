به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد‌رضا آشتیانی شامگاه دوشنبه در مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهدای فتح خرمشهر که با حضور خانواده شهدا، جانبازان و آحاد مردم در گلزار شهدای سوم خرداد شهر قم برگزار شد، بر لزوم زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای فتح خرمشهر تأکید کرد و گفت: فتح خرمشهر، ام الفتوحات بود و شاهدان فتح خرمشهر باید ناگفته‌ها و خاطرات این واقعه تاریخی را روایت‌گری کنند تا نسل‌های بعدی انقلاب با شکوه و عظمت این فتح آشنا شوند.



وی فتح خرمشهر را حادثه‌ای عجیب و دور از اذهان جهانیان عنوان کرد و افزود: در آن روز همه دولت‌ها بر این باور بودند که با سقوط خرمشهر تمام شهر‌های ایران یکی پس از دیگری به دست صدام خواهد افتاد و بارها رزمندگان ایران نیز سعی در آزادی آن داشتند که هر بار موفق نبودند و سرانجام در عملیات بیت المقدس، رزمندگان توانستند توسط نیروی کمی که در این عملیات شرکت داشتند، هفتاد درصد از نیرو‌های عراقی را که در خرمشهر مستقر بودند شکست دهند و خرمشهر را آزاد کنند.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اضافه کرد: در واقعه فتح خرمشهر براستی خدا خرمشهر را آزاد کرد و با وجود اینکه سپاه ایران سلاح چندانی در دست نداشت؛ خداوند چنان رعب و وحشتی در دل نیروهای عراقی انداخت که در آن روز حدود چهل هزار نفر از آنان تسلیم نیروهای خودی شدند و خداوند با عنایت خود سبب شد تا فریاد الله اکبر از مسجد جامع خرمشهر‌‌ و در پی آن در سراسر میهن از پشت بام ها شنیده شود.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در ادامه به توصیف جایگاه معنوی شهدا پرداخت و گفت: براستی نمی‌توان جایگاه شهدا را توصیف کرد‌، چرا که آنان در قیامت جایگاه ویژه‌ای خواهند داشت و علمای ربانی و شهدا از کسانی هستند که در روز حشر با پیامبران محشور خواهند شد و زیارت قبور آنان معادل به جای آوردن حج در کنار پیامبر اسلام‌(ص) می‌باشد.



وی بر لزوم پیروی از راه شهدا و زیر پا نگذاشتن خون آنان تأکید کرد و اظهار داشت: دشمنان که سیلی خورده این نظامند، بدانند که ملت ایران همیشه بیدار و در صحنه هستند و این را بارها و بارها در صحنه‌های مختلف همچون 9 دی و 22 بهمن سال گذشته به نمایش گذاشته‌اند.



وی با اشاره به بصیرت‌، نیروی خداشناسی و دشمن شناسی شهدا گفت: شهدا سه امر خداشناسی، عبادت و دشمن شناسی را سر لوحه کار خود کرده بودند و ما نیز امروز باید با بصیرت قدم برداریم و معیار شناخت حق از باطل را میزان حق قرار دهیم و بدانیم که هر چه در صحنه باشیم دشمنان و فتنه‌گران به عقب خواهند رفت و اگر دچار غفلت شویم زمینه پیشروی آنان را فراهم کرده‌ایم.



بیانیه تهران‌، بیانیه‌ای قابل اتکا و هوشمندانه است



آشتیانی در بخش دیگری از سخنان خود بیانیه تهران را بیانیه‌ای قابل اتکا و هوشمندانه دانست و گفت: امروز دشمن نمی‌تواند ببیند که کشور توانمند ایران در منطقه قدرت اول را داشته باشد و به همین دلیل مدام در فکر فتنه و توطئه جدیدی است و آمریکا که تا دیروز اصرار داشت تا ترکیه و برزیل ایران را قانع کنند که سوخت هسته‌ای مورد نیاز خود را از خارج تهیه کند، امروز در حال سنگ اندازی و طرح سناریوی جدیدی برای مقابله با تسهیلات هسته‌ای ایران است.



گفتنی است در پایان مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهدای فتح خرمشهر، مزار مطهر این شهدا در گلزار شهدای سوم خرداد عطر افشانی و گل باران شد.