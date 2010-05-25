خیانت اسرائیل به حامیان همیشگی خود/ اقدامات کوچک و عجیب اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی امروز در سرمقاله خود که با عنوان "لعن مبحوح به استرالیا رسید" به بررسی چرایی اخراج یک دیپلمات اسرائیلی از استرالیا پرداخت.

به نوشته این روزنامه عرب زبان دولت استرالیا در حقیقت در پاسخ به اینکه رژیم صهیونیستی با استفاده از جعل گذرنامه ای استرالیایی دست به ترور "محمود المبحوح" یکی از رهبران جنبش حماس در دبی زد، اقدام به اخراج یک دیپلمات اسرائیلی از خاک خود کرد.

روزنامه القدس العربی با تاکید بر اینکه ترورالمبحوح دلیلی قاطعی بر وجهه جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و نقض آشکار همه معاهدات بین المللی است، ادامه می دهد: عناصر موساد که در اوایل سال جاری میلادی اقدام به ترور المبحوح کردند درحقیقت از گذرنامه های چند کشور اروپایی مانند انگلیس، فرانسه و ایرلند در کنار استرالیا استفاده کردند که این اقدام آنان خود زیرپا گذاشتن حاکمیت این کشورها و درحقیقت نقض معاهدات دیپلماسی و سیاسی به شمار می رود.

نکته بسیار جالب این است که همه این کشورهای اروپایی از نزدیکترین کشورها به رژیم صهیونیستی و از حامیان این رژیم هستند باید گفت که از سوی صهیونیست ها از پشت خنجر خوردند اما متاسفانه این کشورهای غربی همچنان بر سر جنایتهای اسرائیل سرپوش می نهند وبر جنایت هایی که اسرائیل روزانه علیه فلسطینیان در سرزمینهای اشغالی مرتکب می شود، سکوت می نمایند.

اینکه عناصر موساد از گذرنامه های کشورهای مذکور اروپایی برای عملیات ترور خود استفاده کرد، جای بسی تعجب نیست بلکه تعجب انگیز آن است که واکنش استرالیا و قبل از آن انگلیس فقط به اخراج یک دیپلمات از این رژیم خلاصه شد چرا که این مجازات در برابر آن جنایت بزرگ اسرائیل بسیار کوچک به شمار می رود.

القدس العربی در پایان تصریح می کند: جای بسی تاسف است که کشورهای غربی با توجه به چنین اقدامات جنایتکارانه ای از سوی اسرائیل در تلاش بر محدود کردن این رژیم نیستند، اما در مقابل این کشورها با رهبری آمریکا آماده می شوند که علیه برنامه های مسالمت آمیز هسته ای ایران تحریم های جدیدی اعمال کنند.