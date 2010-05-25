تولید حسگر اندازه گیری دارو با استفاده از نانوذرات طلا

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشته چکین، مجری طرح با اعلام این خبر گفت: در این پژوهش سعی شد تا با بهره گیری از خاصیت کاتالیزوری نانو ذرات طلای تثبیت شده بر بستر الکترود بین دارو و ترکیب "کینونی" موجود در سطح الکترود، مقدار داروی NAC را اندازه گیری کنیم.

وی با بیان اینکه داروی NAC یا N - استیل – L- سیستئین، در درمان سیندروم، آنفلوانزا، هپاتیت و صرع نقش مهمی دارد، اظهار داشت: این دارو به دلیل داشتن خاصیت آنتی اکسیدانی قوی در درمان سرطان، بیماری های قلبی و تنفسی، عفونت ویروسی و بی نظمی‌های عصبی استفاده می شود.



مجری طرح با اشاره به جزئیات اجرای این پژوهش، یادآور شد: برای اندازه گیری NAC در نمونه های حقیقی از قرص های جوشان NAC استفاده شد و نتایج نشان ‌داد که روش پیشنهادی می تواند برای اندازه گیری ولتامتری NAC در نمونه دارویی مورد استفاده قرار گیرد.



وی تاکید کرد: تحقیق انجام شده یک پژوهش بنیادی است که محصول این تحقیق می تواند به عنوان حسگر الکتروشیمیایی برای اندازه گیری NAC در نمونه های بیولوژیکی و دارویی استفاده شود. این حسگر می تواند اکسایش NAC را به اندازه 600 میلی ولت به سمت پتانسیل کم مثبت جابه‌جا کند و گزینش پذیری خوبی نسبت به NAC در حضور سایر ترکیبات زیستی از قبیل تیروزین، لیزین، متیونین، تریپتوفان و گلوتاتیون دارد.