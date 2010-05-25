تولید حسگر اندازه گیری دارو با استفاده از نانوذرات طلا

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشته چکین، مجری طرح با اعلام این خبر گفت: در این پژوهش سعی شد تا با بهره گیری از خاصیت کاتالیزوری نانو ذرات طلای تثبیت شده بر بستر الکترود بین دارو و ترکیب "کینونی" موجود در سطح الکترود، مقدار داروی NAC را اندازه گیری کنیم.
وی با بیان اینکه داروی NAC یا N - استیل – L- سیستئین، در درمان سیندروم، آنفلوانزا، هپاتیت و صرع نقش مهمی دارد، اظهار داشت: این دارو به دلیل داشتن خاصیت آنتی اکسیدانی قوی در درمان سرطان، بیماری های قلبی و تنفسی، عفونت ویروسی و بی نظمیهای عصبی استفاده می شود.
مجری طرح با اشاره به جزئیات اجرای این پژوهش، یادآور شد: برای اندازه گیری NAC در نمونه های حقیقی از قرص های جوشان NAC استفاده شد و نتایج نشان داد که روش پیشنهادی می تواند برای اندازه گیری ولتامتری NAC در نمونه دارویی مورد استفاده قرار گیرد.
مجری طرح با اشاره به جزئیات اجرای این پژوهش، یادآور شد: برای اندازه گیری NAC در نمونه های حقیقی از قرص های جوشان NAC استفاده شد و نتایج نشان داد که روش پیشنهادی می تواند برای اندازه گیری ولتامتری NAC در نمونه دارویی مورد استفاده قرار گیرد.
وی تاکید کرد: تحقیق انجام شده یک پژوهش بنیادی است که محصول این تحقیق می تواند به عنوان حسگر الکتروشیمیایی برای اندازه گیری NAC در نمونه های بیولوژیکی و دارویی استفاده شود. این حسگر می تواند اکسایش NAC را به اندازه 600 میلی ولت به سمت پتانسیل کم مثبت جابهجا کند و گزینش پذیری خوبی نسبت به NAC در حضور سایر ترکیبات زیستی از قبیل تیروزین، لیزین، متیونین، تریپتوفان و گلوتاتیون دارد.
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