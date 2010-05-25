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۴ خرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۱۶

جشنواره اسبهای زیبا و اصیل ترکمن برگزار شد

جشنواره اسبهای زیبا و اصیل ترکمن برگزار شد

گرگان - خبرگزاری مهر: پنجمین جشنواره اسب اصیل ترکمن با شرکت 86 راس اسب از مناطق مختلف گلستان در روستای صوفیان کلاله برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این جشنواره در دو بخش زیبایی و کورس شامگاه دوشنبه برگزار شد.

رئیس هیئت سوارکاری شهرستان کلاله در حاشیه برگزاری این جشنواره افزود: هدف از برگزاری این جشنواره، ایجاد انگیزه برای پرورش اسب اصیل ترکمن و تشویق اسب داران منطقه برای تولید کره اسبهای نژاد اصیل آخال و یموت و ایجاد اشتغال برای نسل جوان برای حفظ ن‍ژادهای اصیل ترکمن است.
 
مشدقلی ارازی، کسب درآمد ایجاد اشتغال و کسب توریست و گردشگر را از دیگر اهداف برپایی این جشنواره اعلام کرد.
 
وی افزود: این جشنواره همزمان با گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر با همکاری جهاد کشاورزی، تربیت بدنی، فرمانداری، بانک کشاورزی، شرکت تعاونی چاندی بیل، دهیاری و شورای اسلامی روستای صوفیان و شورای اسلامی شهر کلاله در روستای صوفیان برگزار شد.
 
در این جشنواره در بخش زیبایی، اسبهای ترکمن، نازگل، سمند طلایی، شمیم، دورنا، آنی، باریک، اترک، ارلی و گوزل و در بخش کورس اسبهای‌ بختم، دورنا و سرخوش عنوانهای برتر را کسب کردند.
کد مطلب 1089052

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