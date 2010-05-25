جشنواره اسبهای زیبا و اصیل ترکمن برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این جشنواره در دو بخش زیبایی و کورس شامگاه دوشنبه برگزار شد.

رئیس هیئت سوارکاری شهرستان کلاله در حاشیه برگزاری این جشنواره افزود: هدف از برگزاری این جشنواره، ایجاد انگیزه برای پرورش اسب اصیل ترکمن و تشویق اسب داران منطقه برای تولید کره اسبهای نژاد اصیل آخال و یموت و ایجاد اشتغال برای نسل جوان برای حفظ ن‍ژادهای اصیل ترکمن است.

مشدقلی ارازی، کسب درآمد ایجاد اشتغال و کسب توریست و گردشگر را از دیگر اهداف برپایی این جشنواره اعلام کرد.

وی افزود: این جشنواره همزمان با گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر با همکاری جهاد کشاورزی، تربیت بدنی، فرمانداری، بانک کشاورزی، شرکت تعاونی چاندی بیل، دهیاری و شورای اسلامی روستای صوفیان و شورای اسلامی شهر کلاله در روستای صوفیان برگزار شد.



در این جشنواره در بخش زیبایی، اسبهای ترکمن، نازگل، سمند طلایی، شمیم، دورنا، آنی، باریک، اترک، ارلی و گوزل و در بخش کورس اسبهای‌ بختم، دورنا و سرخوش عنوانهای برتر را کسب کردند.