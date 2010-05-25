  1. استانها
  2. گلستان
۴ خرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۱۲

نخستین مدرسه هوشمند گلستان راه اندازی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: نخستین مدرسه هوشمند گلستان در مدرسه نمونه دولتی ملاصدرای شهرستان رامیان در شرق استان راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این مدرسه شامگاه دوشنبه همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر و با شرکت مسئولان شهرستان ره اندازی شد و برای اجرای آن دو میلیارد ریال هزینه شده است.

بای مدیر آموزش و پرورش رامیان گفت: در این واحد آموزشی خانواده با استفاده از فناوری اطلاعات می توانند روند تحصیلی فرزندانشان را کنترل کنند.
 
وی اظهار داشت: آموزش با رویکرد فناوری اطلاعات از جمله اهداف این مدرسه هوشمند است.
 
به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سوم خرداد روز آزادسازی و فتح خرمشهر عملیات اجرایی سه واحد آموزشی نیز در شهرستان رامیان آغاز شد.
 
آموزشگاه ابتدایی مشو با هزینه دو میلیارد و 540 میلیون ریال، آموزشگاه راهنمایی گلند با اعتبار یک میلیارد و 750 میلیون ریال اعتبار و آموزشگاه راهنمایی ویرو با یک میلیارد و 560 میلیون ریال در رامیان آغاز شد.
کد مطلب 1089066

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها