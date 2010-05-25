نخستین مدرسه هوشمند گلستان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این مدرسه شامگاه دوشنبه همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر و با شرکت مسئولان شهرستان ره اندازی شد و برای اجرای آن دو میلیارد ریال هزینه شده است.

بای مدیر آموزش و پرورش رامیان گفت: در این واحد آموزشی خانواده با استفاده از فناوری اطلاعات می توانند روند تحصیلی فرزندانشان را کنترل کنند.

وی اظهار داشت: آموزش با رویکرد فناوری اطلاعات از جمله اهداف این مدرسه هوشمند است.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سوم خرداد روز آزادسازی و فتح خرمشهر عملیات اجرایی سه واحد آموزشی نیز در شهرستان رامیان آغاز شد.

آموزشگاه ابتدایی مشو با هزینه دو میلیارد و 540 میلیون ریال، آموزشگاه راهنمایی گلند با اعتبار یک میلیارد و 750 میلیون ریال اعتبار و آموزشگاه راهنمایی ویرو با یک میلیارد و 560 میلیون ریال در رامیان آغاز شد.