مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

آخرین خبر از تاریخ انتشار نتایج اولیه پذیرفته شدگان المپیاد علمی دانشجویی کشور

رئیس مجلس: کمتر از 10 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی رسید

آخرین مهلت مراجعه خانوارها به سایت اطلاعات اقتصادی خانوار

ایران :

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور خبر داد: اعلام حقوق جدید کارمندان 2 روز دیگر

رئیس جمهور اعلام کرد: 25 درصد تخفیف گمرکی برای تمام کالاهای ورودی به خوزستان

آمریکا در برابر 2 گزینه همکاری هسته‌ای یا انزوای جهانی



ابرار:

بهای نفت خام صادراتی ایران به کمتر از 68 دلار رسید

صدور گذرنامه‌های الکترونیکی از نیمه دوم سال جاری

متن کامل نامه ایران به آژانس منتشر شد؛ بر امانت گذاری 1200 کیلوگرم اورانیوم با غنای کم در ترکیه موافقت می‌کنیم



اطلاعات:

کارمندان در مشاغل سخت و زیان آور 5 سال زودتر بازنشسته می‌شوند

اوباما طرح تحریم صادرات بنزین به ایران را متوقف کرد

لاریجانی: کمتر از 10 درصد واگذاری‌های اصل 44 به بخش خصوصی بوده است



تفاهم:

رئیس جمهور در جمع مردم خرمشهر تصریح کردند: گامهای جدید برای آبادی خرمشهر

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی اعلام کرد: یارانه بیشتر برای مناطق محروم

تولید روزانه 7 میلیون بشکه نفت در برنامه پنجم

پول:

مقام معظم رهبری: فتح خرمشهر ضربه اساسی بر پیکر استکبار بود

خرمشهری‌ها خواستار رفع مشکلات اقتصادی شدند

بازگشت بهمنی با تهدید و هشدار



تهران امروز:

وضعیت جنگی در شبه جزیره کره؛ آمریکا و کره جنوبی مقابل کره شمالی صف‌آرایی کردند

سلام دوباره دایی به آسیا

رئیس مجلس: نباید کشور را کمیته امدادی اداره کنیم

جام جم :

رهبر معظم انقلاب: دشمنان ملت ایران قطعاً شکست خواهند خورد

پرداخت خسارت تصادفات تا 5/1 میلیون تومان بدون کروکی

مدارس غیردولتی متخلف منحل می‌شوند

جوان:

رهبر معظم انقلاب در دانشگاه امام حسین(ع): محاسبات دشمنان ایران مثل سال 61 غلط است

رشد تولید علم در ایران 11 برابر متوسط دنیا

چهارمین قهرمانی جام حذفی برای قرمز آسیایی

جمهوری اسلامی:

رهبر انقلاب: فتح خرمشهر، عرصه ناتوانی قدرتهای مادی در مقابل ایمان، معنویت و فداکاری بود

رئیس مجلس: نمی‌توان کشور را به شیوه کمیته امدادی اداره کرد

افزایش حقوق کارمندان دولت از خردادماه اعمال می‌شود

حمایت:

بازنشستگی کارمندان مشاغل سخت و زیان‌آور، پنج سال زودتر

دایی پرسپولیس را آسیایی کرد

صدور گذرنامه الکترونیکی در 6 ماهه دوم سال جاری



خبر:

پرواز بلند دایی به سوی آسیا

برنده و بازنده غیبت باهنر؛ اصولگرایان مجلس بر سر دوراهی انتخاب نایب رئیس

علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران: نطنز 2 را هم می‌سازیم



خراسان:

فاز اول طرح آبرسانی خرمشهر با حضور رئیس جمهور افتتاح شد

طرح ملی احیا و توسعه گیاهان دارویی با مشارکت 5 وزارتخانه نهایی شد

آغاز رزمایش بیت المقدس 22 در مناطق کویری



دنیای اقتصاد:

دیروز تحویل آمانو شد؛ نامه ایران به آژانس انرژی اتمی

شروع ساخت باغ شهر مسکونی در حومه تهران

وعده چین به آمریکا برای تغییر سیاست ارزی

سیاست روز:

خطای استراتژیک روسیه در موضوع هسته‌ای ایران

سلامت انسان و طبیعت روی موج‌های ارتعاشی؛ زندگی شهری زیر آنتن‌های پر از امواج

رئیس جمهور: فتح خرمشهر آغاز حرکتی عظیم در تاریخ بشریت است

شرق:

دادستان تهران: دستور قضایی آزادی جعفر پناهی صادر شد

100 هزار نفر در جشن قهرمانی پرسپولیس

عبدالحمید ریگی اعدام شد



فرهنگ و عدالت:

مهمانپرست با اشاره به بیانیه تهران: نامه ایران تحویل آژانس شد

جزئیات 10 میلیارد دلار پروژه نفتی در قرارگاه خاتم الانبیا

تایید آلودگی 8 نمونه برنج وارداتی



فرهیختگان:

رهبر معظم انقلاب: فتح خرمشهر ضربه اساسی بر پیکر نظام استکبار جهانی بود

هشت میلیون ایرانی در معرض آسیبهای تنفسی گرد و غبار

متن کامل نامه ایران به آژانس منتشر شد



کاروکارگر:

رهبر انقلاب: ‌قدرت معنوی ملت ایران موجب بیداری ملتهای دیگر شده است

فاز یک طرح آبرسانی غدیر خرمشهر با حضور رئیس جمهوری به بهره برداری رسید

براساس مفاد بیانیه تهران؛ نامه ایران تحویل آژانس شد



کیهان:

فرمانده معظم کل قوا در دانشگاه امام حسین(ع): دشمنان امروز نظام حامیان دیروز صدام هستند

اهانت وزیر دفاع انگلیس به مردم افغانستان واکنش شدید کابل را برانگیخت

شرکت‌های هرمی 8 میلیارد دلار از کشور خارج کردند

وطن امروز:

فرمانده معظم کل قوا: دشمنان مانند سال 61 شکست خواهند خورد

افتتاح فاز نخست بزرگترین طرح آبرسانی کشور در خرمشهر

صبح دیروز در محوطه زندان زاهدان؛ عبدالحمید ریگی اعدام شد

همشهری:

فرمانده معظم کل قوا: ایستادگی ملت ایران، نظام اسامی را سرافرازتر و ریشه‌دارتر کرده است

از امروز اجرا می‌شود؛ صدور اخطاریه برای ورود غیرمجاز به طرح ترافیک

15 استان گرفتار ریزگرد؛ گرد و غبار از امروز می‌رود



هدف واقتصاد:

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی خبر داد: احتمال کاهش سهم یارانه ثروتمندان

براساس بسته اشتغال جدید؛ راه دو شغله شدن مدیران مسدود می‌شود

مدیرکل پایانه‌های استان تهران خبر داد؛ احداث بزرگترین شهرک حمل و نقل کشور



