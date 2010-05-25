آمریکا از بررسی دقیق پیشنهاد هسته ای ایران خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، روز گذشته "علی اصغر سلطانیه" نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی جزئیات بیانه تهران را در نامه ای به آژانس ارائه کرد.

در همین رابطه "پی جی کراولی" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیمه شب گذشته با اشاره به نامه ایران ضمن تلاش برای فرافکنی در این باره اظهار داشت: مشخص نیست که این نامه حاوی مسئله جدیدی باشد، اما واشنگتن به دقت پیشنهاد ایران را بررسی کرده و از طریق آژانس به آن پاسخ می دهد.

این واکنش در حالی از سوی واشنگتن اتخاذ می شود که کشورهای غربی به ویژه آمریکا پس از اعلام بیانه تهران واکنش های متناقضی به آن نشان دادند.

خاطر نشان می شود که سران سه کشور ایران، ترکیه و برزیل روز دوشنبه 27 اردیبهشت با انتشار بیانیه ای با تبادل اورانیوم به منظور تامین سوخت لازم برای راکتور تحقیقاتی تهران موافقت کردند که در سطح بین الملل به "بیانیه تهران اشتهار یافته و مورد حمایت اکثر محافل جهانی قرار گرفته است.