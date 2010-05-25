محمد زینالعابدینی، قائم مقام مدیر شبکه چهار درباره وضعیت تولیدات نمایشی و مستندهای این شبکه در سال جاری و اینکه حجم تولیدات نسبت به سالهای قبل افزایش مییابد یا نه؟ به خبرنگار مهر گفت: سازمان صدا و سیما برای هر یک از شبکهها ماموریتی تعریف کرده و بر آن اساس اولویتها نیز مشخص میشود، اما نقش مهم را بودجه تعیین میکند و به همان نسبت تولیدات در قالبهای مختلف شکل میگیرد. در بودجه امسال صدا و سیما نیز تغییری ایجاد نشده است، بنابراین ما همچون سالهای قبل اهداف خود را در این شبکه دنبال میکنیم.
وی در ادامه افزود: بنابراین حجم تولیدات نمایشی اعم از تله تئاترها و فیلمهای تلویزیونی، مستند، برنامههای ترکیبی، گفتگو محور و میزگرد تغییر زیادی نخواهیم داشت یا اگر تغییری هم داشته باشیم، بسیار محدود خواهد بود. البته جزییات اطلاعات در زمینه تولید تله تئاتر و فیلمهای تلویزیونی را میتوانید از گروه نمایش و فیلم شبکه چهار پیگیری کنید.
قائم مقام مدیر شبکه چهار درباره اینکه برخی فیلمهای تلویزیونی تولید شده در شبکه چهار متناسب با ماموریتهای این شبکه نیست و ضعفهای بسیاری دارد، توضیح داد: در این بخش هم اطلاعات جزیی را گروه مربوطه میتواند در اختیارتان بگذارد، اما به صورت کلی باید اشاره کنم وقتی اثری برای مخاطب خاص تهیه میشود باید با حساسیت بیشتری پیگیری شود و دقت ویژهای داشت، اما وقتی شرایط مالی چندان مناسب نباشد، مسلماً موفقیتی هم در این زمینه نخواهیم داشت و تولیدات ما با دیگر شبکهها فرقی نخواهد کرد.
زینالعابدینی خاطرنشان ساخت: به هر حال در هر شبکه با توجه به بودجه و نیروی انسانی متخصص که در اختیار دارد، باید انتظار داشت. همیشه افت و خیز حتی در فیلمسازان بزرگ هم دیده میشود و این طور نیست تمام آثار یک فیلمساز بزرگ شاخص و فاخر باشد. در برنامهسازی هم ما متناسب با شرایط باید انتظار داشته باشیم. به نظرم بهتر است در تولیدات نمایش ارگانهای مختلف سرمایهگذاری کنند تا بتوانیم کیفیت را ارتقا دهیم.
وی درباره اینکه شبکه چهار در سال 88 چند درصد توانسته تمام طرح ایدهآلی که در نظر داشته، اجرایی کند، توضیح داد: به هر حال هر شبکهای در شروع سال ایدهآلهایی دارد، ولی مسئله این است که بودجه تا چه حد این اجازه را میدهد تا بتوانیم ایدهها را اجرایی کنیم و از سوی دیگر نیروی انسانی هم مطرح میشود. برخی مواقع طرحهایی است که به خاطر بودجه یا نیروی انسانی به سالهای بعد موکول میشود تا شرایط مطلوب برای اجرا کردن طرح فراهم شود.
قائم مقام مدیر شبکه چهار ادامه داد: البته باید ایدهآلها را طبقهبندی کرد. ما پارسال در شبکه چهار در بخش اجرا با چیزی که ارائه کرده بودیم، تفاوت زیادی وجود ندارد. مسلماً موانعی همچون بودجه و نیروی انسانی برطرف شود، میتوان به نتایج مطلوبتری دست یافت. یکی دیگر از پارامترها در تولیدات نمایشی فیلمنامه است که اهمیت زیادی دارد. برخی مواقع کمبود نیروی انسانی متخصص مانع از افزایش تولیدات فاخر میشود. البته منظورم این نیست که این پتانسیل در شبکه چهار کم است، بلکه این مسئله در جامعه و در سازمانهای مختلف نیز صدق پیدا میکند که در بحث کیفیت افت و خیز داشته باشیم.
زینالعابدینی درباره تولید فیلمهای علمی و تخیلی در شبکه چهار که پارسال وعده آن داده شده، توضیح داد: ما طرحهای مختلفی داریم که باید مورد بررسی قرار بگیرد. مثلاً قرار است مستندی درباره خواجه نصیرالدین طوسی در شبکه چهار تهیه شود و شبکه یک هم مجموعه داستانی آن را تولید کند. تقسیمبندی برای کار بهتر انجام شده است. قصد داریم فیلمهای تلویزیونی علمی و تخیلی تهیه کنیم، اما در ابتدا باید فیلمنامههای خوبی نوشته شود و بعد تولید را آغاز کنیم. قصد داریم آثار نمایشی و مستند با معرفی گذشتگان علمی و تاریخی تهیه و پخش کنیم.
وی درباره اینکه آیا شبکه چهار در ساخت مجموعه تلویزیونی هم فعال میشود، گفت: رویکرد شبکه چهار تولید تله تئاترهای فاخر و فیلمهای تلویزیونی خوب است. البته قرار است یک مجموعه 30 قسمتی به تهیهکنندگی رضا حامدیخواه تهیه شود که بخشی از آن در ماه رمضان و مابقی در مناسبتهای مختلف پخش میشود. فیلمنامه این مجموعه آماده است و به زودی کلید میخورد. امیدواریم در آینده بتوانیم روی طرحهایی بهتر کار کنیم.
وی در پایان افزود: امیدواریم ارگانهای دیگر هم برای ساخت تولیدات دست به دست سازمان صدا و سیما بدهند تا شاهد آثار بهتر از این باشیم.
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