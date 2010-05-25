حضرت آیت الله خامنه ای: قدرت معنوی ملت ایران موجب بیداری ملتهای دیگر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سوم خرداد سالروز آزادی خرمشهر روز دوشنبه مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) با حضور حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد.

فرمانده کل قوا در ابتدای این مراسم با حضور در محل یادمان شهدا، با قرائت فاتحه برای آنان علو درجات مسئلت کردند. سپس رهبر انقلاب اسلامی از یگانهای حاضر در میدان سان دیدند.



حضرت آیت الله خامنه ای در این مراسم با گرامیداشت سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر این روز را یک روز فراموش نشدنی در تاریخ انقلاب و کشور خواندند و تأکید کردند: عامل اصلی آن حادثه بزرگ و درس آموز "روح اعتماد به خدا و نیروی خود" بود که وجود این عامل همیشه می تواند همانند فتح خرمشهر شگفتی بیافریند.



رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به کلام امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه "خرمشهر را خدا آزاد کرد" افزودند: این سخن امام(ره)، دقیق ترین و حکیمانه ترین سخنی است که درباره این موضوع گفته شده است زیرا در عملیات بیت المقدس و آزادی خرمشهر قدرت خداوند متعال در دلها، عزم پولادین و قدرت ابتکار رزمندگان اسلام تجلی یافت.



حضرت آیت الله خامنه ای و فرمانده کل قوا با تجلیل از ایمان، ایثار، فداکاری، و دلاوری رزمندگان اسلام در عملیات بیت المقدس بویژه سردار شجاع، آزاده و فداکار، حاج احمد متوسلیان، خاطرنشان کردند: در طول یکماه عملیات بیت المقدس، نشانه های اعجاب انگیز فداکاری موج می زد و فتح خرمشهر قلّه این افتخارات است.



ایشان جوانان را به مطالعه گوشه هایی از این عملیات افتخار آفرین که به رشته تحریر درآمده است توصیه کردند و افزودند: عملیات بیت المقدس و فتح خرمشهر نه تنها یک ضربه عظیم بر پیکر ارتش بعثی بود بلکه ضربه اساسی بر پیکره‌ نظام استکبار جهانی بود که در پشت سر ماشین جنگی صدام قرار گرفته بودند.



فرمانده کل قوا با تأکید بر اینکه عملیات بیت المقدس و فتح خرمشهر، عرصه ناتوانی قدرتهای مادی در مقابل ایمان، معنویت و فداکاری بود خاطرنشان کردند: امروز نیز همان کسانی در مقابل ملت ایران قرار گرفته اند که در آن زمان پشتیبان و حامی دشمن ملت ایران بودند و همانند آن زمان توان رویارویی با مجموعه انسانی متکی بر ایمان، عزم،‌ همت و فداکاری را ندارند.



حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: دشمنان ملت ایران سعی دارند با تبلیغات خود‌ حقایق را وارونه جلوه دهند در حالی که خود آنها عامل ناامنی و جنایت در بیشتر مناطق دنیا بویژه در افغانستان، پاکستان، عراق و فلسطین اشغالی هستند.



ایشان تأکید کردند: دشمنان ملت ایران‌ همانگونه که در سال 61 شکست خوردند امروز هم قطعاً شکست خواهند خورد.



رهبر انقلاب اسلام،‌ نظام جمهوری اسلامی ایران بر خلاف سایر نظامهای سیاسی دارای پیام دانستند و افزودند: پیام نظام اسلامی همان ارزشها، انسانیت و نجات ملتها از چنگ قدرتهای سلطه طلب است و ملتهای جهان اکنون تشنه چنین پیامی هستند.



حضرت آیت الله خامنه ای این پیام را عامل اصلی رویارویی جهانخواران با ملت ایران برشمردند و خاطرنشان کردند: 31 سال است که این رویارویی در اشکال مختلف از جمله حمله نظامی،‌ تهاجم سیاسی، محاصره اقتصادی و انواع تهدیدها ادامه داشته است اما ایستادگی ملت ایران باعث شده که شجره طیبه و بنای مستحکم نظام اسلامی روز به روز سرافرازتر و ریشه دارتر شود.



ایشان با تأکید بر اینکه اکنون رویارویی دشمنان با ملت ایران در کمال ناامیدی انجام می شود افزودند: امروز هم محاسبات دشمنان‌ محاسبات غلطی است زیرا ایستادگی و قدرت معنوی ملت ایران به ویژه جوانان مؤمن و با همت کشور، موجب دلگرمی،‌ بیداری و امید ملتهای دیگر شده است.



فرمانده کل قوا دانشجویان دانشگاه امام حسین (ع) و سایر مراکز علمی نیروهای مسلح را به بهره گیری بیش از پیش از فرصت و استعداد جوانی توصیه و خاطرنشان کردند: استفاده مناسب و بهینه از این فرصتها بزرگترین شُکر است.



در این مراسم پیش از سخنرانی مقام معظم رهبری سردار سرلشگر جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در سخنانی گزارشی از راهبردهای تعالی بخش سپاه و تربیت نیروهای پاسدار مؤمن، شجاع، انقلابی و متخصص ارائه کرد و گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای تربیت فرماندهان خود در چارچوب رویکردهای معنوی و اخلاقی، دوره ها و کلاسهای ویژه ای با بهره گیری از علما و اساتید مجرب برگزار می کند.



فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین بر آمادگی سپاه برای دفاع از انقلاب اسلامی و عمل به تکلیف انقلابی خود تأکید کرد.

سپس سردار سرتیپ صفاری فرمانده دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) در گزارشی از فعالیتهای این دانشگاه گفت: برگزاری دوره های بصیرت پاسداری، تعامل هدفمند با دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و اجرای آموزشهای تاکتیکی و اردوهای رزمی از جمله اقدامات انجام شده در دانشگاه امام حسین (ع) است.



همچنین در این مراسم تعدادی از اساتید، مربیان، فرماندهان و دانشجویان نمونه دانشگاه امام حسین (ع) جوایز خود را از دست فرمانده کل قوا دریافت کردند.



در این مراسم با اجرای نمایش میدانی میثاق پاسداری نیز قرائت شد.



در ادامه این مراسم نمایش ورزشهای رزمی، عملیات اعتماد به نفس و عملیات هلی برن انجام شد.



در پایان این مراسم یگانهای حاضر در میدان از مقابل فرمانده کل قوا رژه رفتند.



